Reifit acredita na classificação do Corinthians na última rodada do Brasileirão de Aspirantes

Nesta quinta-feira, pela quinta rodada segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Corinthians venceu o Figueirense por 1 a 0, e com o resultado chega no último jogo desta fase precisando de mais uma vitória.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O atacante Reifit participou do jogo desta tarde, na Fazendinha, e comentou a expectativa do time de conseguir a classificação para a semifinal do torneio.
- Jogamos bem hoje e precisamos manter esse ritmo de jogo para fazermos nossa parte no último jogo dessa fase - disse o jogador antes de completar:
- Temos condições de seguir na competição e nosso objetivo é esse. Vamos com tudo para esse confronto durante a semana que vem.
Na última rodada da segunda fase da competição, o Corinthians encara o Ceará, na próxima quinta-feira, às 15h, fora de casa. O Vozão é o líder do Grupo A com dez pontos, enquanto o Timão está com sete, um a menos do que o Grêmio, vice-líder, que enfrenta o Figueirense, também como visitante.