Reifit acredita na classificação do Corinthians na última rodada do Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, pela quinta rodada segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Corinthians venceu o Figueirense por 1 a 0, e com o resultado chega no último jogo desta fase precisando de mais uma vitória.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O atacante Reifit participou do jogo desta tarde, na Fazendinha, e comentou a expectativa do time de conseguir a classificação para a semifinal do torneio.

- Jogamos bem hoje e precisamos manter esse ritmo de jogo para fazermos nossa parte no último jogo dessa fase - disse o jogador antes de completar:

- Temos condições de seguir na competição e nosso objetivo é esse. Vamos com tudo para esse confronto durante a semana que vem.