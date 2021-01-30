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Rei dos clássicos na atual temporada, Luiz Adriano fez último gol do Palmeiras no Maracanã; veja números

Camisa 10 é o artilheiro do Verdão contra rivais entre 2020 e 2021 e retorna ao maior templo do futebol nacional para encarar o Santos pela final da Libertadores...
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Publicado em 

30 jan 2021 às 08:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras disputará, neste sábado (30), a grande final da Libertadores contra o Santos, no Maracanã. Na última vez em que esteve no maior templo do futebol nacional, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Fluminense pela segunda rodada do Brasileirão. O único gol alviverde na ocasião foi marcado por Luiz Adriano, que também é o artilheiro dos clássicos palestrinos na atual temporada.
Palmeiras e Santos na final da Libertadores! Veja 10 jogos históricos entre os clubes paulistas
Entre 2020 e 2021, o Palmeiras disputou dez clássicos, venceu três, empatou cinco e saiu derrotado em somente dois. Foram, ao todo, 11 gols marcados e seis sofridos. Destes 11 tentos, Luiz é responsável por cinco, ou seja, quase metade (45,5%).
Sua vítima favorita é o Corinthians: quatro dos seus cinco gols em clássicos na temporada ocorreram contra o arquirrival. Em segundo lugar vem o Santos, que sofreu um gol do camisa 10 na vitória palmeirense por 2 a 1 no Clássico da Saudade do primeiro turno da atual edição do Campeonato Brasileiro.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresAtrás de Luiz Adriano na lista da artilharia alviverde em clássicos entre 2020 e 2021 estão Raphael Veiga, com três gols, seguido por Gabriel Veron, Patrick de Paula e Willian Bigode, que possuem um gol cada em duelos contra rivais neste recorte de tempo.
Confira a lista completa dos clássicos disputados pelo Palmeiras na atual temporada:
-> (E) Santos 0 a 0 Palmeiras - Primeira fase Paulistão 2020-> (E) Palmeiras 0 a 0 São Paulo - Primeira fase Paulistão 2020-> (D) Corinthians 1 a 0 Palmeiras - Primeira fase Paulistão 2020-> (E) Palmeiras 0 a 0 Corinthians - Final (ida) Paulistão 2020-> (E) Palmeiras 1 a 1 Corinthians - Final (volta) Paulistão 2020 - Gol: Luiz Adriano-> (V) Palmeiras 2 a 1 Santos - Primeiro turno Brasileirão 2020 - Gols: Luiz Adriano e Patrick de Paula-> (V) Corinthians 0 a 2 Palmeiras - Primeiro turno Brasileirão 2020 - Gols: Luiz Adriano e Gabriel Veron-> (D) Palmeiras 0 a 2 São Paulo - Primeiro turno Brasileirão 2020-> (E) Santos 2 a 2 Palmeiras - Segundo turno Brasileirão 2020 - Gols: Raphael Veiga e Willian Bigode-> (V) Palmeiras 4 a 0 Corinthians - Segundo turno Brasileirão 2020 - Gols: Luiz Adriano (2) e Raphael Veiga (2)

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