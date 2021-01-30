Rei dos clássicos na atual temporada, Luiz Adriano fez último gol do Palmeiras no Maracanã; veja números

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras disputará, neste sábado (30), a grande final da Libertadores contra o Santos, no Maracanã. Na última vez em que esteve no maior templo do futebol nacional, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Fluminense pela segunda rodada do Brasileirão. O único gol alviverde na ocasião foi marcado por Luiz Adriano, que também é o artilheiro dos clássicos palestrinos na atual temporada.

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Entre 2020 e 2021, o Palmeiras disputou dez clássicos, venceu três, empatou cinco e saiu derrotado em somente dois. Foram, ao todo, 11 gols marcados e seis sofridos. Destes 11 tentos, Luiz é responsável por cinco, ou seja, quase metade (45,5%).

Sua vítima favorita é o Corinthians: quatro dos seus cinco gols em clássicos na temporada ocorreram contra o arquirrival. Em segundo lugar vem o Santos, que sofreu um gol do camisa 10 na vitória palmeirense por 2 a 1 no Clássico da Saudade do primeiro turno da atual edição do Campeonato Brasileiro.

>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresAtrás de Luiz Adriano na lista da artilharia alviverde em clássicos entre 2020 e 2021 estão Raphael Veiga, com três gols, seguido por Gabriel Veron, Patrick de Paula e Willian Bigode, que possuem um gol cada em duelos contra rivais neste recorte de tempo.

Confira a lista completa dos clássicos disputados pelo Palmeiras na atual temporada: