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Regularizado, Cesinha faz primeiro treino como jogador do Botafogo

Meio-campista teve pendências resolvidas e está disponível para estrear contra o Bahia, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 18:32

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:32

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O treino do Botafogo nesta sexta-feira contou com uma novidade. Um dia depois de chegar ao Rio de Janeiro e assinar contrato com o Glorioso, Cesinha já colocou as chuteiras e foi ao gramado. O meio-campista participou da atividade realizada no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
O jogador de 20 anos, que estava no Internacional, chega por empréstimo até dezembro de 2021 junto ao Três Passos Atlético Clube-RS, dono dos direitos federativos. Sem tempo de jogo no time principal do Colorado, ele busca novos ares no clube de General Severiano.
Com a questão da papelada resolvida e já regularizado, Cesinha pode entrar em campo com a camisa do Botafogo. O meio-campista será totalmente envolvido com o time principal do Alvinegro e pode ser uma opção no banco de reservas a partir das próximas partidas.
A atividade foi comandada por Flávio Tenius. Ainda sem ter Ramón Díaz regularizado, o preparador de goleiros comandará a equipe diante do Bahia, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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