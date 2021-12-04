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Regulamento da SuperCopa do Brasil pode fazer decisão entre Galo e Flamengo acontecer

O duelo entre duas das melhores equipes do país não está distante de ser realizado na temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 17:22

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 17:22

Poderia ser na Copa do Brasil, mas o Flamengo saiu mais cedo. Poderia ser na Copa Libertadores, mas o Atlético deixou a competição antes da hora. Agora, o regulamento da SuperCopa do Brasil pode fazer a decisão entre Rubro-Negro Carioca e Galo acontecer.
A competição prevê que caso o Campeão Brasileiro, atualmente o Atlético-MG, também seja o melhor na Copa do Brasil, o segundo colocado do Brasileirão entra na disputa pela SuperCopa do Brasil. Caso o Athletico seja o vencedor da Copa do Brasil, será a equipe que vai lutar contra o Galo no pequeno torneio.
Nas redes sociais, vários torcedores lamentaram as quedas de Flamengo e Atlético nas Copas do Brasil e Libertadores, por entenderem que são os melhores times do Brasil e que as decisões seriam incríveis. Isso se confirmou com o Galo que conquistou o Brasileirão e está forte na Copa do Brasil. Porém, o Flamengo decepcionou na temporada 2021 e termina a temporada sem técnico e sem títulos de expressão.Flamengo venceu as duas últimas edições da competição, em 2020 e 2021: na primeira sobre o Athletico e na atual sobre o Palmeiras.
Grêmio e Corinthians venceram também o torneio, em 1990 e 1991, respectivamente. Após isso, a competição ficou até 2019 sem ser disputada.
Crédito: GaloeFlamonopolizarmabrigapelotítulobrasileirode2021,quefoivencidopelosmineiros-(FernandoSalles/W9Press/Lancepress!

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