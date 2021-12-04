Regulamento da SuperCopa do Brasil pode fazer decisão entre Galo e Flamengo acontecer

Poderia ser na Copa do Brasil, mas o Flamengo saiu mais cedo. Poderia ser na Copa Libertadores, mas o Atlético deixou a competição antes da hora. Agora, o regulamento da SuperCopa do Brasil pode fazer a decisão entre Rubro-Negro Carioca e Galo acontecer.

A competição prevê que caso o Campeão Brasileiro, atualmente o Atlético-MG, também seja o melhor na Copa do Brasil, o segundo colocado do Brasileirão entra na disputa pela SuperCopa do Brasil. Caso o Athletico seja o vencedor da Copa do Brasil, será a equipe que vai lutar contra o Galo no pequeno torneio.

Nas redes sociais, vários torcedores lamentaram as quedas de Flamengo e Atlético nas Copas do Brasil e Libertadores, por entenderem que são os melhores times do Brasil e que as decisões seriam incríveis. Isso se confirmou com o Galo que conquistou o Brasileirão e está forte na Copa do Brasil. Porém, o Flamengo decepcionou na temporada 2021 e termina a temporada sem técnico e sem títulos de expressão.Flamengo venceu as duas últimas edições da competição, em 2020 e 2021: na primeira sobre o Athletico e na atual sobre o Palmeiras.

Grêmio e Corinthians venceram também o torneio, em 1990 e 1991, respectivamente. Após isso, a competição ficou até 2019 sem ser disputada.