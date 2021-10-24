Regido pela torcida, Fluminense vê John Kennedy dar resposta em alto nível e vence quarto Fla-Flu do ano

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O Fluminense foi carregado pela torcida e, mesmo diante da proposta de mais posse de bola do Flamengo, soube ser eficiente para tomar conta do jogo nos momentos certos. O resultado? Vitória por 3 a 1 no último clássico do ano com direito a provocação com Renato Gaúcho e muita exaltação aos jovens de Xerém, especialmente ao nome da partida, o atacante John Kennedy. Sucessor de Fred, ele fez valer a fama de carrasco e cresceu na partida mais importante como titular. O atacante formado nas categorias de base do Flu chegou a 13 gols em 14 jogos contra o rival ao balançar a rede duas vezes no Maracanã. Ao longo da partida, John Kennedy se apresentou, mostrou vontade e ajudou a infernizar a vida dos defensores, que se mostraram inseguros, nas chegadas do time de Marcão. Em 79 minutos, deu três chutes a gol, sofreu duas faltas e ainda fez dois desarmes. Depois de poucas chances, uma recuperação difícil da Covid-19 e descer para o Sub-20, o jovem ganha de vez o espaço.

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​Para não dizer que foi tudo positivo, o Fluminense mais uma vez jogou no limite em algumas fases do jogo. No primeiro tempo, chegou pouco além do gol, mas segurou bem o rival a ponto de não ser tão ameaçado. Depois do intervalo, porém, levou uma enorme pressão do Flamengo, recuando todo e encontrando o gol na primeira chegada em contra-ataque, o que mostra uma eficiência que antes vinha sendo escassa, mas deixou o time em risco.

O gol de Renê poderia ter colocado tudo a perder pois fez o Fla retornar ao jogo logo depois de Yago Felipe perder uma chance claríssima. Entretanto, mesmo com o técnico Marcão ainda optando por manter o time mais defensivo com as mudanças, Abel Hernández entrou para matar o jogo. O atacante foi muito celebrado pois vinha tendo poucas oportunidades e ganha confiança.Este, inclusive, foi o jogo em que o Fluminense mais marcou gols neste Campeonato Brasileiro, além da segunda partida com mais finalizações no alvo (seis) e interceptações (10), de acordo com o Footstats. Para se ter ideia, o Tricolor trocou 133 passes certos e 26 errados, deu seis chutes no gol e quatro para fora e incríveis 23 desarmes, além de nove interceptações.