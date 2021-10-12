Região do Maracanã terá interdições no dia de jogo do Flamengo contra o Juventude; saiba mais

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo receberá o Juventude nesta quarta-feira, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a CET-Rio montou uma operação especial de tráfego para o confronto que ocorrerá no Maracanã. Segundo a Prefeitura do Rio, a Avenida Maracanã e seus acessos serão interditados a partir das 16h30, da seguinte forma:– Avenida Maracanã, pistas centrais em ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Radial Oeste.

– Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã.

Provenientes do Centro e Zona Sul– Para a Tijuca: utilizar rota da Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará/ Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

– Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

– Para a região do Grande Méier: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno– Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.Provenientes do Grande Méier

– Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

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Em nota, a Prefeitura ainda sublinha a seguinte recomendação: