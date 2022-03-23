Reformulação! Diretor de futebol, Carlos Eiki Baptista é desligado da Chapecoense

A queda no estadual rendeu mudanças na Chapecoense. Através de comunicado da diretoria, o diretor de futebol Carlos Eiki Baptista foi desligado do cargo.

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O ambiente tumultuado pesou na decisão da gerência do Verdão do Oeste e a eliminação aumentou a pressão.

A demora para encontrar um novo treinador também incomodou alguns dirigentes. No último domingo, Gilson Kleina foi escolhido.

Agora, a Chapecoense trabalha nos bastidores para encontrar um novo profissional, que possa gerir o futebol do clube.