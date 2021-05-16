Reforços, quem sai, expectativas e tabela: como o Fluminense chega para o Brasileirão Feminino

Crédito: Divulgação/Fluminense

Com o investimento no futebol feminino crescendo a cada ano, o Fluminense inicia, neste domingo, mais uma campanha no Campeonato Brasileiro A2. Depois de ser eliminada nas oitavas da última temporada, a equipe vem de um vice do Carioca e também contará com a força da base, campeã do Brasileirão Sub-18. A estreia, nas Laranjeiras, às 15h, é contra o Vila Nova, com transmissão do MyCujoo.com.

O Flu está no Grupo D, ao lado de Atlético-GO, Criciúma, Red Bull Bragantino, Sport e Vila Nova. Com seu formato democrático, o torneio conta com 36 representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O formato tem seis grupos de seis equipes jogando em turno único entre si. Avançam para a 2ª Fase os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros, que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.

Veja a tabela completa do Brasileirão A2OBJETIVOS

A parceria firmada entre o Fluminense e o Daminhas da Bola em 2018 visava o retorno do futebol feminino ao clube, que deu toda a estrutura e investiu em profissionais ao longo desse tempo. Com a afirmação da modalidade e o crescimento, agora o Tricolor busca consolidar o trabalho e disputar, enfim, a primeira divisão nacional. O título do Brasileirão Sub-18 foi o primeiro das mulheres na história do clube.

Para esta temporada, Tatá (Thayna Marins), Altamires, a goleira Luana, Andressa Cunha e Gabi Batista deixaram o Fluminense.

QUEM CHEGOU

As contratações do Fluminense para o ano foram as laterais Andreza Souza e Jéssica Alves, a meia-atacante Beatriz Pereira, a atacante Juliana Regina, a meia Paula Passuello e a meia/volante Verônica da Silva. Além disso, as atletas Tarciane, Núbia, Luany e Andressa Magalhães passam a integrar a equipe adulta. A goleira Ravena, Luiza Travassos, Sabrina Amorim e Carol Valle reforçam a equipe, mas ainda jogam pela categoria Sub-18. A integração entre time principal e base é a força e o desafio do Flu no futebol feminino.

COMO CHEGA

A última vez que a equipe feminina jogou uma partida oficial foi na decisão do Estadual contra o Botafogo, quando o Flu acabou derrotado. No mesmo dia, em Porto Alegre, as meninas do Sub-18 levantaram a taça do Brasileiro. Em 2020, o Fluminense terminou em terceiro lugar no Grupo F, com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota). Nas oitavas de final, porém, venceu por 1 a 0 em casa e viu o Fortaleza devolver o placar fora. Nos pênaltis, classificação das adversárias vencendo por 4 a 2.

- Estamos focadas ao máximo para lutar por esse acesso. Os treinos estão intensos, e a nossa estreia está cada dia mais próxima. Não podemos pensar diferente, estamos respirando esse acesso para a A1, a equipe tem deixado o máximo nos treinamentos em busca do crescimento coletivo, do objetivo e vamos encarar cada jogo como se fosse uma final - avaliou Kelly, ao L!.

TABELA DO FLUMINENSE NO BRASILEIRÃO (jogos com transmissão da MyCujoo)

1ª rodada16/05 (domingo)Fluminense x Vila Nova, às 15hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)

2ª rodada23/05 (domingo)Criciúma x Fluminense, às 15hHeriberto Hulse, Criciúma (SC)

3ª rodada30/05 (domingo)Fluminense x Red Bull Bragantino, às 15hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)

4ª rodada06/06 (domingo)Fluminense x Sport, às 15hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)