Reforços do Palmeiras, Atuesta e Jailson são elogiados por Abel: 'Brincam pouco e treinam muito'

O torcedor do Palmeiras pode não ter ficado satisfeito com o empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no último sábado, fora de casa. No entanto, certamente ficou animado com os desempenho de dois reforços para a temporada: Atuesta e Jailson. Parece, porém, que Abel Ferreira também tem a mesma impressão da dupla, graças ao desempenho no dia a dia: "brincam pouco e treinam muito".TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Após duas vitórias em dois jogos, o treinador português decidiu usar um time alternativo em meio à maratona antes da viagem para o Mundial de Clubes. Ficou bem claro que alguns jogadores reservas realmente não estão no mesmo nível daqueles que são considerados titulares. Para Abel, quem quiser estar no 11 inicial do Verdão, terá de demonstrar essa vontade em todos os momentos.

- A verdade é que nem todos chegaram no mesmo nível, não vou esconder. Alguns jogadores chegaram em muito boas condições, outros jogadores chegaram em condições mais deficientes. Agora precisa procurar a melhor forma. O Atuesta muito bem, não sou eu que digo, são vocês que dizem, mas não veem o jogo como eu, volto a dizer. Os jogadores que querem jogar na equipe, tem que mostrar e falar dentro das quatro linhas, é lá dentro que os jogadores, nos treinos, nos jogos, nestes jogos, tem que demonstrar o quanto querem jogar de início - analisou o técnico em coletiva no último sábado.Com as boas atuações de Atuesta e Jailson contra o São Bernardo, Abel Ferreira usou a dupla como exemplo, no que pareceu ser um recado a algumas peças do elenco. Segundo o comandante, há quem ainda não tenha entendido que todos precisam estar preparados, sejam reservas ou titulares no momento.

- Hoje falamos do Atuesta e do Jailson, são jogadores que brincam pouco e treinam muito. Isso que temos que fazer, temos que ser sérios, profissionais, temos que ser maduros, e aprender. Atuesta e Jailson levam esses jogos sempre a sério, não pensam se é a equipe titular ou reserva que vai jogar, é uma mentalidade que os jogadores brasileiros e os nossos aqui no Palmeiras têm que mudar esse chip. Aqui todos precisam estar preparados - avisou Abel, que já havia indicado que o recado é para alguns jovens do grupo: