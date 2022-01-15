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Reforços do Fluminense somam mais de 160 jogos em Libertadores; veja os números de cada um

Tricolor aposta na experiência para conquistar a América pela primeira vez...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 08:10

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 08:10

"Se antes o time brigava para se classificar, agora tem que vencer a Libertadores". A frase de Felipe Melo em sua apresentação ao Fluminense deixou bem claro qual é o principal objetivo do clube na temporada: conquistar a América pela primeira vez em sua história.
Pra isso, o Tricolor foi atrás de nomes experientes na competição continental. Dos sete reforços anunciados até agora, apenas dois jamais disputaram a Copa: o zagueiro David Duarte, ex-Goiás, e o lateral Cris Silva, contratado junto ao Sheriff, da Moldávia. Entre os cinco que já jogaram, destaque para Willian, tricampeão: uma vez pelo Corinthians, em 2012, e duas pelo Palmeiras, 2020 e 2021.
O atacante, aliás, é o jogador do elenco que mais vezes entrou em campo pela Libertadores. São 61 partidas disputadas e 13 gols marcados em seis edições diferentes. Fred, o mais experiente do elenco e o segundo brasileiro que mais vezes estufou as redes na competição (25), jogou em 42 oportunidades e era o recordista até então.O volante Felipe Melo é outro que chega referendado pelos números. Também bicampeão com o Palmeiras nas últimas temporadas, o volante tem no currículo, além das taças, 44 atuações, com 29 vitórias, 8 empates e somente 7 derrotas. Um aproveitamento impressionante de 71,9%.
Ao todo, os novos contratados do Fluminense somam cinco títulos, 165 confrontos, com 88 vitórias, 38 empates, 39 derrotas e 24 gols anotados. Confira as estatísticas de cada um:
WILLIAN BIGODE NA LIBERTADORES3 títulos (2012, 2020 e 2021)61 jogos34 vitórias15 empates12 derrotas13 gols marcados
FELIPE MELO NA LIBERTADORES2 títulos (2020 e 2021)4 jogos29 vitórias8 empates7 derrotas5 gols marcados
PINEIDA NA LIBERTADORES0 títulos34 jogos17 vitórias6 empates11 derrotas2 gols marcados
GERMÁN CANO NA LIBERTADORES0 títulos15 jogos2 vitórias7 empates6 derrotas3 gols marcados
NATHAN NA LIBERTADORES0 títulos11 jogos6 vitórias2 empates3 derrotas1 gol marcado
DAVID DUARTE NA LIBERTADORES- Ainda não atuou
CRIS SILVA NA LIBERTADORES- Ainda não atuou
* Dados do site OGol
Crédito: WilliantemtrêstítulosdeLibertadoresnocurrículo(Foto:MailsonSantana/FFC

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