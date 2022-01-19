Reforços do Fluminense são registrados no BID e podem estrear no Campeonato Carioca

Os reforços do Fluminense foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. No primeiro dia de transferências de acordo com as novas regras da confederação brasileira, Willian Bigode, David Duarte, Germán Cano, Nathan e Cristiano estão aptos a estrear pelo Tricolor.Assim, todos ficam disponíveis para o primeiro jogo do Campeonato Carioca, no próximo dia 27. O Flu receberá o Bangu no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h.
Para 2022, o Tricolor apostou alto e foi em busca de vários reforços de renome. Foram sete contratações: Willian, Felipe Melo, Nathan, David Duarte, Germán Cano, Mario Pineida e Cristiano. Lucca e Cazares deixaram o clube antes do fim dos contratos.