Reforços? Base? Quem vai ficar com as vagas da lista A do Corinthians no Paulistão?

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda vive a indefinição sobre quando voltará a atuar pelo Paulistão novamente, já que ainda não houve a liberação das autoridades para a retomada da competição, mas mesmo assim terá que tomar uma decisão importante até a 10ª rodada, quando termina o prazo para inscrições de jogadores na fase de grupos do estadual. Restam quatro lugares na lista A.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians mais participaram de gols em 2021

Na última terça-feira, a FPF informou que prorrogou o prazo de inscrições, que iria até a próxima sexta (9 de abril) e agora a data limite acompanhará a rodada que estava prevista no período, ou seja, a 10ª. Sendo assim, os clubes terão mais tempo para definirem seus elencos para o restante do torneio.

A esperança do torcedor do Timão é que com esse novo prazo para a inclusão de novos atletas na lista A do Paulistão, o clube possa trazer algum reforço para o elenco, mas se depender das movimentações dos bastidores, essa é uma possibilidade bastante remota, para não dizer quase impossível.

Obviamente não está descartada uma contratação pontual, mas a paralisação do campeonato, o agravamento da pandemia e os já conhecidos problemas financeiros do Alvinegro são fatores que afastam as chances de um novo jogador vestir a camisa do Corinthians em um futuro próximo. Ainda que comissão técnica e diretoria admitam a necessidade de reforçar o elenco, todas as partes sabem da dificuldade de fechar qualquer acordo neste momento.Até aqui, 22 das 26 vagas foram preenchidas na lista A do Corinthians no Paulistão. Nela estão os atletas que nasceram antes do ano 2000, ou seja, abrange a grande maioria das peças do elenco principal, mas as opções de Mancini já se encerraram nesse universo, uma vez que aqueles que ficaram não fazem mais parte dos planos, como é o caso de Everaldo, que deve sair.

Assim, os quatro espaços restantes nessa seleção tendem a ser preenchidos pela base corintiana e um dos agraciados pode ser o jovem Mandaca, que teve seu contrato regularizado nesta semana e já pode ser inscrito na competição. Apesar de ter nascido em 2001 (depois de 2000), ele não poderia entrar na lista B, pois ainda não tem um ano completo de Corinthians, pré-requisito para estar nessa listagem alternativa, que não tem data limite, nem restrição de número.

O cenário mais provável neste momento é o do Corinthians passando pela 10ª rodada sem preencher as 26 vagas na lista A do Paulistão. Com isso, a base deve mesmo ser o grande reforço para esta primeira fase do estadual, que terá um calendário apertado por conta da paralisação e permitirá a rodagem do elenco com os jovens, algo que a diretoria colocou como prioridade em 2021.

Caso se classifique para a fase de mata-mata do campeonato, o Corinthians poderá substituir até quatro jogadores da lista A se houver reforços no elenco. Até lá, Mancini só poderá utilizar aqueles atletas inscritos até a data limite, ou incluir mais atletas das categorias de base na lista B, que seguirá aberta.

Confira as listas de inscritos do Timão até este momento do Paulistão:

LISTA AGoleiro: Cássio e Caíque FrançaLaterais: Fagner e Fábio SantosZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, Raul Gustavo e João VictorMeias: Luan, Araos, Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Mateus Vital, Otero, Ramiro e RoniAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Léo Natel