Reforços? Barca com medalhões? Flamengo se reapresenta para fase decisiva dentro e fora de campo

Depois de o elenco folgar dois dias, o Flamengo dará início à preparação para as finais do Campeonato Carioca, cujo jogo de ida será realizado daqui a oito dias. Mas, além de ajustes na engrenagem em prol do inédito tetracampeonato estadual, o clube viverá os momentos derradeiros até a inscrição de atletas visando a fase de grupos da Libertadores. Os bastidores ficarão mais agitados.

Restam dez dias para o Fla enviar a lista dos representantes na fase da Libertadores - o limite é até o dia 2 de abril. Hoje, o clube externa que tem um elenco satisfatório para brigar pelo título, mas não esconde que está no mercado, e Paulo Sousa tem como prioridade a contratação de um goleiro, um meio-campista e um ponta, de preferência que atue pelo lado esquerdo (veja mais aqui).

Enquanto isso, Paulo Sousa iniciará os trabalhos para otimizar o rendimento do plantel, que precisa de recuperação física e mental, conforme já apontou o Mister. E, em meio ao rodízio do técnico, há jogadores que estão atrás na fila e podem usar o tempo até a decisão para conquistar mais espaço.

- Precisamos de todos, do compromisso com o time, sobretudo sem bola. Que todos estejam muito disponíveis, que entendam estrategicamente o que tem que ser feito. E que possamos traduzir nosso domínio e que sejamos mais efetivo - salientou Paulo Sousa.

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A reapresentação do Fla será às 15h desta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Expectativa por reforços, pela reações de jogadores experientes sem espaço e ajustes a serem feitos para as finais do Carioca e início do Brasileiro e Libertadores, logo na sequência, trazem ares decisivos para os próximos dias.