Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reforços? Barca com medalhões? Flamengo se reapresenta para fase decisiva dentro e fora de campo
futebol

Reforços? Barca com medalhões? Flamengo se reapresenta para fase decisiva dentro e fora de campo

Possíveis contratações para a fase de grupos da Libertadores estão no horizonte, enquanto clube inicia preparação para a final do Carioca e busca recuperar lado mental do grupo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 06:00

Publicado em 23 de Março de 2022 às 06:00

Depois de o elenco folgar dois dias, o Flamengo dará início à preparação para as finais do Campeonato Carioca, cujo jogo de ida será realizado daqui a oito dias. Mas, além de ajustes na engrenagem em prol do inédito tetracampeonato estadual, o clube viverá os momentos derradeiros até a inscrição de atletas visando a fase de grupos da Libertadores. Os bastidores ficarão mais agitados.
Restam dez dias para o Fla enviar a lista dos representantes na fase da Libertadores - o limite é até o dia 2 de abril. Hoje, o clube externa que tem um elenco satisfatório para brigar pelo título, mas não esconde que está no mercado, e Paulo Sousa tem como prioridade a contratação de um goleiro, um meio-campista e um ponta, de preferência que atue pelo lado esquerdo (veja mais aqui).
Enquanto isso, Paulo Sousa iniciará os trabalhos para otimizar o rendimento do plantel, que precisa de recuperação física e mental, conforme já apontou o Mister. E, em meio ao rodízio do técnico, há jogadores que estão atrás na fila e podem usar o tempo até a decisão para conquistar mais espaço.
- Precisamos de todos, do compromisso com o time, sobretudo sem bola. Que todos estejam muito disponíveis, que entendam estrategicamente o que tem que ser feito. E que possamos traduzir nosso domínio e que sejamos mais efetivo - salientou Paulo Sousa.
> Veja a tabela do Cariocão
A reapresentação do Fla será às 15h desta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Expectativa por reforços, pela reações de jogadores experientes sem espaço e ajustes a serem feitos para as finais do Carioca e início do Brasileiro e Libertadores, logo na sequência, trazem ares decisivos para os próximos dias.
Crédito: PauloSousatem80%deaproveitamentonoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados