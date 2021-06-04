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Reforço para o time sub-20 do Vasco, Deyvson se apresenta à torcida: 'Lateral ofensivo, técnico'

Emprestado pelo Sport, o ala direito já foi meia e atacante, e tem valor para compra fixado, expediente que já foi utilizado com MT e Galarza, por exemplo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 14:51

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 14:51

Crédito: Divulgação/Vasco
Contratação recente do Vasco para o time sub-20, o lateral-direito Deyvson já atuou até pelo time profissional do Sport. Emprestado até janeiro de 2023, jogador de 18 anos deve estar à disposição para o duelo desta quarta-feira, contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca da categoria. E se apresenta à torcida.- É uma honra muito grande vestir essa camisa e poder jogar por um clube do tamanho do Vasco. Sei da força da base daqui e da importância que tem para o clube, já revelou grandes jogadores, como Romário, Felipe, Phillipe Coutinho, Paulinho, e conquistou títulos recentemente. Também tem muitos jogadores da base no profissional agora. Vou dar o meu máximo para também chegar lá e poder ajudar o clube - afirmou Deyvson.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O lateral-direito foi contratado por empréstimo junto ao Sport, com valor fixado para opção de compra. Procedimento que vem sendo adotado no clube. Foram os casos de MT e Galarza, por exemplo, posteriormente comprados. Se hoje é lateral, o reforço para a base já atuou como meia e atacante. Com o clube pernambucano, o vínculo dele é até maio de 2025.
- Ter jogado como atacante e meia me ajudou muito a aprimorar a parte técnica, finalização, passe. Hoje sou lateral, mas estou pronto para ajudar o Vasco como precisarem. Sou um lateral ofensivo, técnico, que ajuda bastante no ataque, que vai pra cima, chega na linha de fundo, mas sem deixar espaço atrás também - garantiu o jogador.

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