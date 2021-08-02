Reforço para a base: Vasco anuncia o atacante Marcelinho, que vibra: 'Dar o meu melhor dentro e fora de campo'

Crédito: O atacante Marcelinho assinou contrato de um ano e meio com o Vasco (Divulgação/Vasco

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Marcelinho, de 18 anos. Ele chega a São Januário para a equipe de juniores e terá contrato até janeiro de 2023.Natural de Anicuns (GO), Marcelinho já passou pelas categorias de base do Atlético-GO e do Palmeiras. Pelo clube paulista, inclusive, chegou a disputar jogos pela equipe principal. Agora no Cruz-Maltino, ele celebra.

- Vamos, Vasco! É um prazer enorme poder vestir a camisa de um clube gigante como o Vasco. Chego aqui no Gigante da Colina pronto para dar o meu melhor dentro e fora de campo para fazer o torcedor cruzmaltino extremamente feliz - publicou na conta dele no Instagram, após assinar o novo contrato.