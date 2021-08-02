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Reforço para a base: Vasco anuncia o atacante Marcelinho, que vibra: 'Dar o meu melhor dentro e fora de campo'

Jogador chegou a jogar pelo time profissional do Palmeiras. Aos 18 anos, atuará pela equipe de juniores e terá contrato até janeiro de 2023...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 19:28
Crédito: O atacante Marcelinho assinou contrato de um ano e meio com o Vasco (Divulgação/Vasco
O Vasco anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Marcelinho, de 18 anos. Ele chega a São Januário para a equipe de juniores e terá contrato até janeiro de 2023.Natural de Anicuns (GO), Marcelinho já passou pelas categorias de base do Atlético-GO e do Palmeiras. Pelo clube paulista, inclusive, chegou a disputar jogos pela equipe principal. Agora no Cruz-Maltino, ele celebra.
- Vamos, Vasco! É um prazer enorme poder vestir a camisa de um clube gigante como o Vasco. Chego aqui no Gigante da Colina pronto para dar o meu melhor dentro e fora de campo para fazer o torcedor cruzmaltino extremamente feliz - publicou na conta dele no Instagram, após assinar o novo contrato.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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