Reforço no Coritiba: Gui Sales é adquirido por empréstimo do Maringá

Crédito: Atleta chega com vínculo até o fim de 2021 (Rodrigo Araújo/Assessoria/MFC

De acordo com informação divulgada pelo portal 'Massa News', o Coritiba acertou a chegada por empréstimo do atacante Gui Sales junto ao Maringá, clube pelo qual ele estreou profissionalmente em 2021.>Quem pega quem na 2ª Rodada da Série B? Confira!O anúncio oficial da contratação do jogador de 20 anos de idade que tem passagens também pela base de Grêmio Maringá e Ponte Preta não foi feito por nenhuma das partes. Porém, em entrevista ao portal citado, o presidente do Maringá, João Vitor Mozzer, deu detalhes de como estão configurados os termos do negócio.

Além disso, o mandatário da equipe maringaense antecipou que esse foi apenas o primeiro de vários acordos que estão sendo costurados pensando no fato de manter em atividade os atletas com contrato já que, no segundo semestre, o time não tem calendário no profissional.

- O Guilherme Sales foi o primeiro atleta que concluímos o empréstimo para esse segundo semestre, quando não teremos calendário para a equipe principal. O jogador fica no Coritiba até o final do ano com possibilidade de compra ao final do contrato - disse João Vitor.

- Outros jogadores que possuem contratos com o Maringá também já estão sendo negociados para que possam atuar em alto nível em outras competições. Isso é importante para abrirmos nosso mercado dentro e fora do país, visando receitas em vendas de atletas. Além disso, os que retornarem em novembro para início da pré-temporada, estarão com ritmo de jogo e com mais experiência para realizarem uma boa temporada em 2022 - completou.