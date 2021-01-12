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Reforço na Colina! Vasco oficializa a renovação do empréstimo de Martín Benítez até 30 de junho

Meia argentino, que pertence ao Independiente, segue no Gigante da Colona por mais seis meses e já se reapresenta ao técnico Vanderlei Luxemburgo no treino desta terça-feira...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 15:44
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ele voltou! O Vasco anunciou oficialmente o retorno do meio-campista Martín Benítez, do Independiente, da Argentina. O Gigante da Colina prorrogou o empréstimo do argentino até o dia 30 de junho e o camisa 10 se reapresenta ao técnico Vanderlei Luxemburgo no treinamento da tarde desta terça-feira.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados O Cruz-Maltino aguarda a regularização do atleta, que ainda não teve o seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ainda não sabe se poderá fazer a sua reestreia com a camisa do Vasco diante do Coritiba, no sábado. Vale destacar que ele não entra em campo desde o clássico contra o Fluminense, no dia 13 de dezembro.
De acordo com a direção do Vasco, o Independiente pode exercer a cláusula de saída, a qualquer momento, e vender os direitos federativos do jogador. Caso haja qualquer proposta, os cariocas poderão igualar o valor ou serão recompensados caso o argentino deixe o clube antes do fim do contrato de empréstimo.
Dessa forma, o Vasco continua a ter a opção de compra de 60% dos direitos do argentino por US$ 4 milhões de dólares (R$ 21,6 milhões, na cotação atual). O novo contrato mantém as cláusulas que já estavam vigentes no anterior. Desde que chegou ao Vasco, Benítez disputou 26 partidas e marcou dois gols. Um deles, um golaço contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

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