Reforço na Colina! Vasco oficializa a renovação do empréstimo de Martín Benítez até 30 de junho

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Ele voltou! O Vasco anunciou oficialmente o retorno do meio-campista Martín Benítez, do Independiente, da Argentina. O Gigante da Colina prorrogou o empréstimo do argentino até o dia 30 de junho e o camisa 10 se reapresenta ao técnico Vanderlei Luxemburgo no treinamento da tarde desta terça-feira.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados O Cruz-Maltino aguarda a regularização do atleta, que ainda não teve o seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ainda não sabe se poderá fazer a sua reestreia com a camisa do Vasco diante do Coritiba, no sábado. Vale destacar que ele não entra em campo desde o clássico contra o Fluminense, no dia 13 de dezembro.

De acordo com a direção do Vasco, o Independiente pode exercer a cláusula de saída, a qualquer momento, e vender os direitos federativos do jogador. Caso haja qualquer proposta, os cariocas poderão igualar o valor ou serão recompensados caso o argentino deixe o clube antes do fim do contrato de empréstimo.