futebol

Reforço na Colina! Vasco anuncia a contratação de Léo Matos

Jogador revelado pelo Flamengo construiu os melhores momentos da carreira na Ucrânia e no país do Mar Mediterrâneo. Ele assina com o Gigante da Colina até dezembro de 2021...
Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 13:49

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Léo Matos nesta terça. O jogador, de 34 anos, estava no PAOK, da Grécia, e assina contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2021. Ele não poderá estrear contra o Caracas, já que o clube divulgou a lista de inscritos para a Sul-Americana no último domingo.
Revelado pelo Flamengo, Léo fez pouco sucesso no Brasil, mas construiu carreira na Ucrânia e estava à beira do Mar Mediterrâneo há cinco anos. Ele estava no clube grego desde 2016 e na última temporada disputou 35 partidas e marcou cinco gols. Na atual, jogou em apenas três partidas.
O atleta chega com vasta experiência após 10 anos na Europa. No Velho Continente, além do PAOK, ele defendeu as cores de clubes como Olympique de Marselha, da França, e os ucranianos Choronomorets e Dnipro. No Brasil, ainda passou por clubes como Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova.
Ele chega para posição carente. O mais experiente, Yago Pikachu, foi barrado recentemente por Cayo Tenório. Este, porém, falhou no jogo contra o Corinthians no lance que resultou no primeiro gol do time paulista, na última quarta-feira. Claudio Winck fora liberado há pouco mais de um mês.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

