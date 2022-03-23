Reforço mais caro da história do Botafogo, Patrick de Paula se despede do Palmeiras na internet

Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Patrick de Paula se despediu oficialmente do Palmeiras por meio de suas redes sociais.Em uma postagem emotiva, a cria da Academia disse que 'histórias são feitas de início, meio e fim' e ressaltou a importância do Alviverde em sua trajetória como atleta.

- As histórias são feitas de início, meio e fim. Hoje é dia do final de um ciclo vitorioso e de muito aprendizado na minha carreira. Me despeço do clube que me proporcionou os melhores momentos da minha vida até aqui, e ao escrever essa despedida me encho de orgulho desta trajetória, mas acima de tudo, gratidão por ter tido o privilégio de poder fazer parte da história desta família chamada Palmeiras. Da base ao profissional pude realizar sonhos de criança, e ao lado dessa torcida fantástica, comemorar títulos históricos e gols em clássicos. Aqui também fiz amigos que levarei para minha vida e aprendi a ser homem, pai e amadurecer como profissional.

Patrick chega ao Glorioso após pagamento de 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,3 milhões) por 50% dos direitos federativos.

A saída do volante era esperada. Nesta temporada, o ex-camisa 5 alviverde caiu em desgraça com o técnico Abel Ferreira, ficando de fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana. No textão de despedida, a revelação palmeirense fez questão de se desculpar por supostos atos de indisciplina que o fizeram se afastar do comandante português

- Deixo meu agradecimento especial ao João Paulo (coordenador da base) e ao Abel Ferreira, ambos que me ajudaram a crescer pessoalmente e profissionalmente. Sempre que estive em campo, dei o meu melhor pelo clube, pois sei a responsabilidade que tenho ao defender essa camisa, sei da importância que temos para torcida e a grandeza que é vestir este manto. Por isso, peço desculpas se em algum momento falhei, mas saibam que sempre foi com o objetivo de acertar e buscar dar o meu melhor por vocês, pela minha família e pelo Palmeiras.

Por fim, Patrick enalteceu o Verdão e sua torcida.

- Obrigado a todos meus colegas que estiveram ao meu lado ao longo desses anos, a todo staff do clube, aos funcionários que são nossa família dentro do CT, e a toda torcida que faz do Palmeiras um dos maiores clubes do mundo. Os mais de 10 títulos e mais de 100 jogos foram sempre com muito empenho e suor, e as alegrias vividas ficarão para sempre na minha memória e no meu coração. Pela minha família, por mim, por tudo que vivi: Obrigado, Palmeiras!

Ao todo, Patrick tem 103 jogos pelo Alviverde e nove gols marcados desde que foi promovido das categorias de base por Vanderlei Luxemburgo, em 2020. O volante estava desde 2017 no Verdão, descoberto após se destacar na Taça das Favelas, tradicional competição amadora do Rio de Janeiro (RJ). O protagonismo com o antigo treinador, contudo, acabou com a chegada de Abel. O português sempre enfatizou que via falta de empenho do camisa 5, que chegou a ser afastado por ser flagrado em uma balada clandestina durante a pandemia, multado por entrar em campo de brinco e acusado de faltar a treinos.