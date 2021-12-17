Reforço do Vasco, Yuri já foi líder de desarmes em duas edições de Série B

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, o seu primeiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do volante Yuri, de 27 anos de idade, que em 2021 defendeu as camisas da Ferroviária, no Campeonato Paulista, e do CSA, na Série B. O jogador assinou com o Cruz-Maltino até o fim de 2022.

Cria da base do Olaria, mas projetado pelo Bahia, Yuri chega à São Januário após um bom ano pelo time de Alagoas. O meia foi um dos principais nomes da equipe que surpreendeu e quase conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro, terminando a Série B na 5ª colocação.

O cabeça de área foi o líder de desarmes da competição, com 102 roubos de bola, segundo dados do Sofascore. Feito esse que não foi inédito para o atleta. Em 2018, também defendendo o Azulão, Yuri liderou a estatística com 108 recuperações de posse. Em 2020 quase repetiu a dose, terminando na 4ª colocação com 76 desarmes em apenas 23 partidas disputadas - uma das maiores médias do campeonato.

No Vasco, Zeca foi quem mais roubou bolas na Série B 2021, com apenas 56 desarmes completados. Entre os volantes foi Andrey que liderou, com 54. Números bem inferiores aos de Yuri neste fundamento.

YURI NA SÉRIE B 2021​- Dados do Sofascore

29 jogos3 gols1 assistências102 desarmes (1º do campeonato)41 interceptações 31 cortes