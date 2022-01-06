Reforço do Vasco, Raniel agradece pela oportunidade e garante: 'Não vai faltar empenho e comprometimento'

O Vasco contratou, até o momento, oito reforços para a temporada 2022. Entre eles, está o atacante Raniel, que teve problemas físicos e sofreu com uma trombose durante a pandemia global de Covid-19. Cercada de desconfiança, a contratação recebeu críticas, mas o jogador agradeceu pela oportunidade e disse que buscar recuperar seu futebol.Revelado pelo Santa Cruz, o atacante passou pelo Cruzeiro onde teve destaque. Mas desde que deixou o time celeste sofre para tentar se firmar e reencontrar as boas atuações. Depois de uma passagem pelo São Paulo, ele chegou ao Santos.

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Com a camisa do Alvinegro Praiano foram 33 jogos e três gols. Em 2021, Raniel disputou 19 partidas e marcou apenas um tento, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Para a próxima temporada, ele será um dos centroavantes do Gigante da Colina - empréstimo até o fim do ano - e será um dos substitutos de Germán Cano, que deixou o clube.

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Além disso, o atacante viveu um drama pessoal em 2020 durante a pandemia global do Covid-19. Ele teve de passar por uma cirurgia devido à uma trombose venosa e ficou quase dez meses fora dos gramados. Com um grave problema particular, o atacante não teve uma recuperação adequada e passou por mais uma cirurgia em março do ano passado.

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- Hoje se inicia uma nova etapa na minha vida e vou dar o meu melhor para justificar a confiança depositada em mim pelo Vasco da Gama.

Não é todo mundo que tem a oportunidade de vestir uma camisa tão grande como essa, jogar no clube onde Romário e Edmundo fizeram história, então sei da minha responsabilidade.

O que posso garantir ao torcedor é que não vai faltar empenho, entrega, comprometimento. Estou muito motivado em recuperar meu futebol e recolocar o Vasco no seu devido lugar, que é na Série A - disse o atacante.