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futebol

Reforço do Santos, Diego Tardelli já mostra entrosamento com Marinho

Camisa 11 postou em seu Instagram uma conversa por telefone com o futuro companheiro de ataque, que deve assinar contrato ainda neste fim de semana com o Peixe...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 14:00
Crédito: Marinho segue se recuperando de lesão, e está ansioso para fazer dupla com Tardelli (Ivan Storti/SantosFC
O Santos tem um acerto com o atacante Diego Tardelli, de 36 anos, para reforçar a equipe nesta temporada. O jogador esteve em São Paulo para acertar os últimos detalhes e realizar exames médicos.O jogador, porém, já mostra entrosamento com o camisa 11 Marinho, do Peixe. Ainda nesta sexta-feira, o Rei da América postou em seu Instagram que estava em ligação com o reforço santista. Ambos vão ser companheiros de ataque no Santos agora.Tardelli é um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG. Ao todo, são 230 partidas e 112 bolas na rede com a camisa do clube. Pelo time mineiro, foi campeão da Libertadores (2013), da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana (2014), além de ter sido também bicampeão estadual (2010 e 2013).
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Antes do Atlético-MG, Diego Tardelli passou pelo Grêmio. Ele fez 29 jogos e quatro gols no Campeonato Brasileiro de 2019. Camisa 9 da equipe na época, Tardelli foi um pedido especial do técnico Renato Gaúcho, mas teve atuações irregulares e chegou a sofrer advertências públicas do presidente Romildo Bolzan Jr., e do próprio treinador, por algumas de suas atitudes.

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