Reforço do Remo, Marcos Júnior agradece ao Vasco: 'Sempre grato por tudo que vivi com esta camisa'

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O meio-campista Marcos Júnior é o novo reforço do Remo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, que defendeu o Vasco nos últimos dois anos e teve uma curta passagem pelo Paysandu, chega a Belém no final de semana para realizar exames. Em sua rede social, o jogador agradeceu ao Cruz-Maltino pela oportunidade.

> Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro Gostaria de agradecer ao CR Vasco da Gama por ter me dado a oportunidade de fazer parte deste grande clube, agradecer pelos dois anos que lá fiquei.Quero agradecer também a todos os funcionários e companheiros que lá estavam!! Serei pra sempre grato por tudo que vivi com esta camisa - disse o jogador em sua rede social.

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Com a camisa do Gigante da Colina, Marcos Júnior disputou 66 partidas e marcou três gols. Ele se destacou no Campeonato Carioca de 2019 pelo Bangu, e teve a oportunidade de defender o time de São Januário.

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Em 2018 teve uma curta passagem pelo Paysandu, onde atuou em apenas quatro partidas. Na época, ele deixou a Curuzu por questões pessoais. O meia ainda tem passagens por Bonsucesso, Volta Redonda, América-RN e ABC.