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Reforço do Remo, Marcos Júnior agradece ao Vasco: 'Sempre grato por tudo que vivi com esta camisa'

Meio-campista, de 26 anos, assinou com o Remo para o restante da temporada e relembrou os últimos dois anos em que defendeu o Gigante da Colina com 66 partidas e três gols...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 15:20

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:20

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
O meio-campista Marcos Júnior é o novo reforço do Remo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, que defendeu o Vasco nos últimos dois anos e teve uma curta passagem pelo Paysandu, chega a Belém no final de semana para realizar exames. Em sua rede social, o jogador agradeceu ao Cruz-Maltino pela oportunidade.
> Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro Gostaria de agradecer ao CR Vasco da Gama por ter me dado a oportunidade de fazer parte deste grande clube, agradecer pelos dois anos que lá fiquei.Quero agradecer também a todos os funcionários e companheiros que lá estavam!! Serei pra sempre grato por tudo que vivi com esta camisa - disse o jogador em sua rede social.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com a camisa do Gigante da Colina, Marcos Júnior disputou 66 partidas e marcou três gols. Ele se destacou no Campeonato Carioca de 2019 pelo Bangu, e teve a oportunidade de defender o time de São Januário.
> ATUAÇÕES: Bruno Gomes é expulso em lance infantil e recebe a pior nota do Vasco na derrota para o Cruzeiro
Em 2018 teve uma curta passagem pelo Paysandu, onde atuou em apenas quatro partidas. Na época, ele deixou a Curuzu por questões pessoais. O meia ainda tem passagens por Bonsucesso, Volta Redonda, América-RN e ABC.
Além de Vasco e Bangu, o jogador atuou por Bonsucesso, Volta Redonda, América-RN, ABC e Paysandu. Pelo Papão da Curuzu, foram apenas quatro jogos e uma curta passagem, deixando o clube por questões pessoais na temporada de 2018.

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