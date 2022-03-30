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Reforço do Peixe explica apelido de pitbull e promete muita entrega

Rodrigo Fernández se destacou cedo Uruguai e fez sucesso atuando no Paraguai...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 20:16
O Santos anunciou na última terça-feira (29) a contratação do meio-campista Rodrigo Fernández, conhecido como "El Pitbull". O jogador assinou por empréstimo por uma temporada, com passe fixado para compra.Natural de Montevidéu, no Uruguai, Fernández tem 26 anos e foi revelado nas categorias da base do Danúbio, tendo sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Três anos depois, após boas temporadas, o meia foi emprestado ao Guaraní-PAR. E lá ficou.Pelo Tigre, conquistou a Copa Paraguay 2019, Clausura 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 110 oportunidades, marcando seis gols e dando três assistências.Especificamente em Copa Libertadores, o uruguaio jogou 13 jogos, deu uma assistência, teve 80% no acerto de passe, 62% no acerto de passe longo, 109 bolas recuperadas, 25 desarmes, cometeu 20 faltas e levou 4 amarelos. Ele não teve nenhum grave erro que resultou em gol do adversário.
“Sou um jogador que gosta de jogar no limite. Quero representar o torcedor quando jogo, sem bola perdida. Deixo tudo no campo. Pitbull é um apelido que se colocou em mim de pouco em pouco. É um elogio, é algo que me caracterizou por muito tempo e que gosto. Quero mandar um abraço a todos os santistas. Chegaram muitas mensagens e fico muito feliz por estarem felizes com a minha chegada. Vou dar o meu melhor para estar no nível do clube. Espero ver todos na próxima partida”, disse o jogador.
Crédito: RodrigoFernándezfezmuitosucessoatuandopeloGuaraní,doParaguai(Foto:ClubeGuaraní

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