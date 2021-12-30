Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reforço do Fluminense, Pineida foi um dos maiores ladrões de bola da Libertadores 2021
Reforço do Fluminense, Pineida foi um dos maiores ladrões de bola da Libertadores 2021

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 11:27

O Fluminense segue reforçando o seu elenco para 2022. Após confirmar as chegadas do volante Felipe Melo e do atacante Willian Bigode, ambos ex-Palmeiras, o Tricolor anunciou na terça-feira a contratação do lateral Mario Pineida, de 29 anos, que desde 2016 atuava pelo Barcelona, do Equador.
Em comum entre os três reforços, a experiência em Libertadores, principal competição que o clube terá na próxima temporada. Melo e Bigode foram bicampeões da América com o Alviverde, enquanto que Pineida foi um dos destaque da equipe equatoriana, semifinalista este ano - acabou sendo eliminada pelo Flamengo.
O lateral, inclusive, que pode atuar nos dois lados, foi um dos líderes de desarmes da disputa. Com média de dois roubos de bola por partida, Mario ficou na 8ª posição no ranking do Footstats, site especializado em estatísticas. Foram 22 recuperações de posse em 11 jogos, apenas seis a menos do que seu companheiro de time Byron Castillo, o líder do fundamento.
PINEIDA NA LIBERTADORES 2021- Dados do Footstats
11 jogos1 gol1 assistência para gol7 assistências para finalização​19,2% de acerto nos cruzamentos (5 de 26)​81,7% de acerto nos passes (348 de 426)​22 desarmes​3 interceptações
MAIORES LADRÕES DE BOLA DA LIBERTADORES 2021- Dados do Footstats
1º - Byron Castillo - Barcelona-EQU - 282º - Everton Ribeiro - Flamengo - 253º - Filipe Luís - Flamengo - 24​4º - Zé Rafael - Palmeiras - 23Yago Felipe - Fluminense - 23Piñatares - Barcelona-EQU - 23​Espínola - Cerro Porteño-PAR - 238º - Pineida - Barcelona - EQU - 22​Kevin Mac Allister - Argentinos Juniors-ARG - 2210º - Miranda - São Paulo - 20Cáseres - Vélez Sarsfield-ARG - 20​Junior Alonso - Atlético-MG - 20
Crédito: MarioPineidafoianunciadonestaterça-feira(Divulgação/Fluminense

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados