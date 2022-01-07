Reforço do Fluminense para 2022, Felipe Melo testa positivo para Covid

Além de Germán Cano, outro reforço do Fluminense testou positivo para Covid-19. O volante Felipe Melo compartilhou através das redes sociais que vai cumprir a quarentena. O atleta disse estar bem e apenas com sintomas leves, assim como a esposa e o filho.Na publicação, Felipe Melo afirmou que fez o teste após ter contato com amigos que testaram positivo. A esposa do jogador, Roberta Nagel, em um vídeo, disse que está com secreção nasal e o volante está com tosse leve.