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Reforço do Fluminense para 2022, Felipe Melo testa positivo para Covid

Por meio de seu Instagram, jogador afirma estar sem sintomas da doença...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 21:20

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 21:20

Além de Germán Cano, outro reforço do Fluminense testou positivo para Covid-19. O volante Felipe Melo compartilhou através das redes sociais que vai cumprir a quarentena. O atleta disse estar bem e apenas com sintomas leves, assim como a esposa e o filho.Na publicação, Felipe Melo afirmou que fez o teste após ter contato com amigos que testaram positivo. A esposa do jogador, Roberta Nagel, em um vídeo, disse que está com secreção nasal e o volante está com tosse leve.
O atleta foi o primeiro reforço anunciado pelo Fluminense para a próxima temporada. Ele deixou o Palmeiras, onde estava desde 2017 e ganhou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista.
Crédito: FelipeMeloéumdosreforçosdoFluminensepara2022(Foto:Divulgação/Fluminense

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