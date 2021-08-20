Reforço do Flamengo na área! Andreas Pereira desembarca no Rio: 'Chego aqui para conquistar títulos'

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O meia Andreas Pereira já está em solo carioca para reforçar o Flamengo. Com o acerto entre o clube da Gávea e o Manchester United, da Inglaterra, o belga de nacionalidade brasileira terá sua primeira experiência fora do futebol europeu, e defenderá o Rubro-Negro por empréstimo até o meio de 2022. O jogador desembarcou no Aeroporto do Galeã no início da noite desta sexta.

- Uma sensação incrível, estou muito feliz. Ansioso também. Quero trabalhar, chego aqui para conquistar títulos, ajudar a equipe e fazer meu melhor - afirmou o belga, filho de brasileiros, em sua chegada à Cidade Maravilhosa.+ Sucesso na base e versátil: conheça Andreas Pereira, reforço do FlamengoAndreas Pereira é o segundo reforço do Flamengo nesta janela - Kenedy foi oficializado nesta semana. Assim como o meia dos Red Devils, o atacante do Chelsea (ING) chega ao Rubro-Negro por empréstimo de uma temporada. A diretoria, agora, trabalha para regularizá-los na Copa do Brasil, Campeonato Brasileirão e Libertadores, torneios cujos prazos de inscrições estão próximos.Kenedy, por sua vez, teve o nome registrado no BID da CBF nesta sexta-feira.Andreas Pereira já se colocou à disposição do técnico Renato Gaúcho. O meia se integra ao elenco neste sábado, no Ninho do Urubu, mas não viajará com a delegação para Fortaleza, onde o Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo.