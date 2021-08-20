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Reforço do Flamengo na área! Andreas Pereira desembarca no Rio: 'Chego aqui para conquistar títulos'

Vindo do Manchester United, meia chega ao Flamengo por empréstimo de um ano...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 17:33

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:33

Crédito: Reprodução / FLATV
O meia Andreas Pereira já está em solo carioca para reforçar o Flamengo. Com o acerto entre o clube da Gávea e o Manchester United, da Inglaterra, o belga de nacionalidade brasileira terá sua primeira experiência fora do futebol europeu, e defenderá o Rubro-Negro por empréstimo até o meio de 2022. O jogador desembarcou no Aeroporto do Galeã no início da noite desta sexta.
- Uma sensação incrível, estou muito feliz. Ansioso também. Quero trabalhar, chego aqui para conquistar títulos, ajudar a equipe e fazer meu melhor - afirmou o belga, filho de brasileiros, em sua chegada à Cidade Maravilhosa.+ Sucesso na base e versátil: conheça Andreas Pereira, reforço do FlamengoAndreas Pereira é o segundo reforço do Flamengo nesta janela - Kenedy foi oficializado nesta semana. Assim como o meia dos Red Devils, o atacante do Chelsea (ING) chega ao Rubro-Negro por empréstimo de uma temporada. A diretoria, agora, trabalha para regularizá-los na Copa do Brasil, Campeonato Brasileirão e Libertadores, torneios cujos prazos de inscrições estão próximos.Kenedy, por sua vez, teve o nome registrado no BID da CBF nesta sexta-feira.Andreas Pereira já se colocou à disposição do técnico Renato Gaúcho. O meia se integra ao elenco neste sábado, no Ninho do Urubu, mas não viajará com a delegação para Fortaleza, onde o Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo.
- Fiz a pré-temporada no Manchester United, estou preparado para jogar e ajudar. Preparado para começar o trabalho - completou Andreas Pereira.A negociação entre Flamengo e Manchester United pelo empréstimo de Andreas Pereira foi rápida. Cerca de uma semana entre a oferta e o acordo entre as partes. Neste intervalo, o técnico Renato Gaúcho conversou com o meia e já indicou como pretende utilizá-lo. O Rubro-Negro, nas quartas de final da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores e entre os primeiros colocados do Brasileirão, terá um segundo semestre recheado de partidas decisivas.

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