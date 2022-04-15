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Reforço do Botafogo, Gustavo Sauer era o 2º jogador fora do 'Top-3' com mais assistências na Liga Portugal

Novo jogador do Botafogo ficava apenas atrás de jogadores de Sporting, Porto e Benfica e de Pedrinho, do Gil Vicente, como os principais garçons do Campeonato Português...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 08:30
Um dos novos jogadores do Botafogo chega com status de garçom. Gustavo Sauer vivia, até então, a temporada com mais participações diretas em gols pelo Boavista-POR desde que se transferiu ao futebol europeu. Não à toa, a mudança para o Alvinegro rendeu homenagens pela equipe europeia e uma mensagem dizendo que o atacante faz "parte da história" do clube.+ Botafogo gasta R$ 65 milhões na primeira janela da 'Era Textor' e valor pode aumentar no futuro
A temporada era, de fato, destacável. Gustavo Sauer é o segundo jogador fora do "Top-3" - Sporting, Benfica e Porto - com mais assistências na atual Liga Portugal. Foram seis passes para gols em 2020/21.
Apenas Pedrinho, do Gil Vicente, fica à frente de Sauer neste ranking - ele tem onze assistências. O novo atleta do Alvinegro também marcou seis gols, totalizando seis participações diretas na temporada.
Dos passes que geraram gols de Gustavo Sauer, 50% saíram de lances de bola parada. O brasileiro era o responsável por todas as cobranças no Boavista e as jogadas pelo alto eram alternativas perigosas pela equipe portuguesa.ASSISTÊNCIAS DE GUSTAVO SAUER NA LIGA PORTUGAL​x Braga- Toque rasteiro, partindo do lado direito
x Estoril- Passe em profundidade, partindo do lado direito- Falta cobrada da intermediária, lado direito
x Santa Clara- Toque rasteiro dentro da área após corrida em velocidade, lado direito
x Gil Vicente- Cobrança de escanteio
x Paços de Ferreira- Cobrança de escanteio
Crédito: GustavoSauer,reforçodoBotafogo,peloBoavista(Foto:Divulgação/Boavista

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