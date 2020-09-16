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futebol

Reforço da Chapecoense, Felipe Garcia fala em 'time família'

Atacante de 29 anos de idade estava desde a última temporada no Vitória e assinou vínculo definitivo com o Verdão do Oeste...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:08

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 12:08
Na última terça-feira (15), a Chapecoense anunciou oficialmente a chegada do atacante Felipe Garcia como o mais recente reforço pensando na disputa da Série B do Brasileirão.
E, em uma de suas primeiras declarações como atleta da equipe catarinense, chamou a atenção o fato de que, na visão de Felipe, o fato de considerar o clima para se trabalhar como de um "time família" fez a diferença positivamente para que ele aceitasse a proposta:
- A Chape sempre teve esse fator de time família. Isso alinha com minha personalidade, sou pai de dois filhos. Tem a cobrança em casa de fazer gol. Tem a cara da Chape em saber a responsabilidade de representar essa camisa.
De manto novo
Além do reforço e também da conquista estadual, o torcedor da Chape também teve outra boa novidade nessa semana: a chegada de um novo uniforme.
Isso porque a fornecedora de materiais esportivos do clube, a inglesa Umbro, produziu uma linha especial para todas as equipes com as quais tem acordo no Brasil. Com características retrô, a ideia é celebrar o fato de que, no ano de 2020, completa-se 125 anos da chegada do futebol no país.

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