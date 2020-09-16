Reforço da Chapecoense, Felipe Garcia fala em 'time família'

Na última terça-feira (15), a Chapecoense anunciou oficialmente a chegada do atacante Felipe Garcia como o mais recente reforço pensando na disputa da Série B do Brasileirão.

E, em uma de suas primeiras declarações como atleta da equipe catarinense, chamou a atenção o fato de que, na visão de Felipe, o fato de considerar o clima para se trabalhar como de um "time família" fez a diferença positivamente para que ele aceitasse a proposta:

- A Chape sempre teve esse fator de time família. Isso alinha com minha personalidade, sou pai de dois filhos. Tem a cobrança em casa de fazer gol. Tem a cara da Chape em saber a responsabilidade de representar essa camisa.

De manto novo

Além do reforço e também da conquista estadual, o torcedor da Chape também teve outra boa novidade nessa semana: a chegada de um novo uniforme.