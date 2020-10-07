Reforço à vista: Botafogo encaminha contratação do atacante Bismark

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Depois de Kelvin e Éber Bessa, o Botafogo pode chegar a um acordo com mais um reforço. A bola da vez é Bismark, atacante de 27 anos que atua no Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. As negociações estão acontecendo e o desfecho pode ser feliz ao Alvinegro. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.

O molde da transferência seria um empréstimo válido por um ano. Bismark, inclusive, jogou a última temporada cedido ao Al-Kuwait. O Botafogo tenta convencer o Al Qadisiyah, clube ao qual o brasileiro possui contrato até o ano que vem, a empresta-lo novamente.

As conversas acontecem e a tendência é que Bismark desembarque no Rio de Janeiro para a realização de exames ainda nesta semana. Com a aprovação, tem tudo para ser a 23ª contratação do clube de General Severiano em 2020.