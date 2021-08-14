Reforço a caminho! Flamengo fica perto de acertar a contratação de Kenedy

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

A novela envolvendo a contratação de Kenedy pelo Flamengo está perto de um final feliz após muita negociação. De acordo com informações do jornal "O Dia", o Chelsea aceitou ceder o versátil jogador ao Rubro-Negro por empréstimo de 12 meses. O Fla terá uma opção de compra estipulada em 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 62 milhões.

+ Entenda como Kenedy pode ser importante para o FlamengoCom o aval do clube inglês, a expectativa é que a contratação seja sacramentada ainda neste fim de semana. Vale lembrar que Kenedy sempre demonstrou vontade em defender o Flamengo. Inclusive chegou a treinar no Ninho do Urubu em maio deste ano, conhecendo a estrutura.

Revelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. O atleta, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Foi na Espanha, inclusive, que o meia desempenhou o melhor futebol desde a chegada à Europa e apresentou credenciais que podem ser importantes para o Flamengo.

No total, somando as passagens por Getafe e Granada, foram 68 partidas, com 10 gols e 10 assistências. Além da habilidade e da velocidade que já chamavam a atenção na época de Fluminense, Kenedy aprimorou a parte física e a finalização de longa distância. Também se tornou mais aplicado na parte tática e desempenhou papéis defensivos nas últimas temporadas. Apesar da preferência por atuar no lado direito, Kenedy é considerado um atleta versátil e também pode ser utilizado aberto pela esquerda.

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