Reforçado por nomes do profissional, Coxa se prepara visando a Supercopa do Brasil Sub-20

A equipe Sub-20 do Coritiba terá um importante desafio no próximo domingo (19) com a disputa da Supercopa do Brasil da categoria. O atual campeão da Copa do Brasil Sub-20 jogará diante do Internacional, campeão do Brasileirão desta faixa etária, às 16h (de Brasília).>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramPara o confronto único marcado para acontecer na cidade de Criciúma, mais precisamente no estádio Heriberto Hulse, o time do Alto da Glória tende a repetir a escalação que faturou a Copa do Brasil.

O ponto positivo fica por conta do ganho de experiência que muitas das peças destacadas na campanha do título tiveram, ao longo da temporada, no elenco principal. Ao todo, seis jogadores foram acionados na equipe de cima: Ângelo, Bernardo, Biel, Luizão, Márcio Silva e Thalisson Gabriel.

Assim, a escalação projetada fica com Rafael William; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Márcio Silva e Angelo; Maicky e Bernardo; Ruan, Biel e Kaio César; Luizão.

Além da conquista nacional, o vencedor da Supercopa do Brasil Sub-20 preencherá a vaga destinada ao clube brasileiro na próxima edição da Libertadores Sub-20, prevista para ocorrer no Equador entre os dias 5 e 20 de fevereiro de 2022.