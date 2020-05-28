Referência para clubes, elogios de prefeito e obstáculo por Jesus: as novidades do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A semana passada do Flamengo foi agitada e esculpida da polêmica envolvendo a volta aos treinos, uma vez que foi flagrado realizando atividades não autorizadas no Ninho do Urubu. Ainda sem o aval da prefeitura do Rio de Janeiro, o elenco de Jorge Jesus e os jogadores mostraram estar seguros e amparados pelo protocolo "Jogo Seguro". E isso faz do clube uma referência para outros que estão retornando ou na iminência de.

No Rio, clubes menores, como Madureira e Portuguesa, já manifestaram o apoio à atitude do Flamengo, visando a volta do Carioca em meados de junho. Um jogador do Tricolor do Subúrbio, que pediu sigilo, chegou a falar à reportagem do LANCE! que o clube se espelha nas medidas adotadas no CT do Fla, como o distanciamento até nas atividades com bola, tendo membros da comissão técnica com máscaras, por exemplo.

Na linha de frente para o retorno imediato dos jogos, o Flamengo viu o seu chefe do departamento médico, Dr. Márcio Tannure, ser elogiado publicamente por Marcelo Crivella, prefeito do Rio, após reunião, no último domingo, com representantes dos clubes cariocas - exceto Fluminense e Botafogo:

- Quero parabenizar os clubes, trouxeram aqui um protocolo de proteção e combate à contaminação espetacular, foi aplaudido por todos. Testar todos os atletas, funcionários, parentes, as pessoas do seu convívio, manter o tratamento deles, o tempo todo. As questões de acesso ao banheiro, dormitório, treinamento, um cuidado espetacular. Quero aplaudir de pé o doutor (Márcio) Tannure (do Flamengo), a todos os clubes, porque realmente cuidaram dos seus atletas. Se todo setor puder fazer a mesma coisa, vamos ter uma tranquilidade enorme para retomar as atividades.Tannure está ativo para os jogos voltarem (Foto: Alexandre Vidal/CRF)Tannure, cabe destacar, integra um grupo de médicos que vai compilar dados em prol de novos protocolos para a volta das partidas, a pedido da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Marcos Teixeira (Vasco) e Rômulo Capello Teixeira (Bangu) também estão inseridos.

FLA RESPALDADO

Na última segunda, dia da reapresentação do elenco rubro-negro, o Flamengo informou que todos testaram negativo no exame semanal do novo coronavírus, salientando que "trabalha em acordo com o protocolo da Ferj para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol".

A situação é delicada e abre um leque de campos de discussão, mas o fato é que o clube da Gávea sente-se respaldado pelas autoridades e quer ser a referência no país para que a bola role já no próximo mês.

E AS CONVERSAS COM JORGE JESUS?

Além das notícias envolvendo treinos e inspirações, outra novidade acerca do Fla o é que as conversas pela renovação de Jesus seguem sem um acerto definitivo, porém, agora, com um outro obstáculo: os valores de premiações por título diante de um cenário de incerteza quanto à volta do futebol.

A informação inicial é do site "UOL" - e foi confirmada pelo L!. O clube lida a situação com cautela, ciente de que o contrato do treinador expira no dia 19 de junho e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol (com a Inter de Milão).

Em relação ao tempo de contrato, Jesus ainda não está em convergência quanto ao interesse do Fla, que vê o acordo a ser alinhavado em breve. O comandante, já focado no dia a dia, destacou "a direção do recomeço":