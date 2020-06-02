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Reexibição da final do Brasileirão de 85 foi celebrada de maneira especial por Alex

Craque que fez história com a camisa Coxa Branca contou detalhes de como acompanhou a partida diante do Bangu que sacramentou o título nacional...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 14:10

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 14:10

Crédito: Felipe Gabriel/LANCE!Press
Apesar da passagem vitoriosa que acumulou na carreira como atleta usando as camisas Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe-TUR, o meia Alex jamais escondeu que possui um sentimento de amor e também gratidão pelo Coritiba, fatores que o creditam a ser figura importante no sentimento do torcedor.
E o meia que defendeu o Coxa na primeira passagem entre 1995 e 1997 e na segunda nos anos de 2013 a 2014, onde encerrou a trajetória profissional, viveu um momento diferente no último domingo (31) ao acompanhar pela televisão a reprise da decisão do Campeonato Brasileiro de 1985.
Isso porque, como o próprio ex-jogador confessou em postagem na sua rede social, quando viveu aquele dia onde o Coritiba bateu o Bangu nas penalidades em pleno Maracanã, ele ouviu a partida na íntegra pelo rádio mediante as condições financeiras de sua família na época.
A revelação, aliás, veio depois que o próprio ex-jogador e hoje comentarista da 'ESPN' perguntou a jornalista Nadja Mauad, da 'Rede Globo', se ela sabia em qual época começou a ocorrer uma maior participação dos comentaristas nas transmissões.Estou! Em 85 n tinha tv em minha casa e já estava tarde. Acompanhei somente com o lombardi junior. Deu para ver se as histórias q me contaram corresponderam com oq vi hj.— alex (@Alex10) May 31, 2020 E MAIS:Barroca exalta ex-clube: 'Eu seria um m... se não pudesse falar do sentimento'Ao relembrarem Brasileiro de 1985, ex-jogadores exaltam conquistaElenco do Coxa encerra a semana com treino físico no CT da GraciosaCoritiba renova o contrato de mais dois jogadores E MAIS:

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