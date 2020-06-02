Reexibição da final do Brasileirão de 85 foi celebrada de maneira especial por Alex

Crédito: Felipe Gabriel/LANCE!Press

Apesar da passagem vitoriosa que acumulou na carreira como atleta usando as camisas Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe-TUR, o meia Alex jamais escondeu que possui um sentimento de amor e também gratidão pelo Coritiba, fatores que o creditam a ser figura importante no sentimento do torcedor.

E o meia que defendeu o Coxa na primeira passagem entre 1995 e 1997 e na segunda nos anos de 2013 a 2014, onde encerrou a trajetória profissional, viveu um momento diferente no último domingo (31) ao acompanhar pela televisão a reprise da decisão do Campeonato Brasileiro de 1985.

Isso porque, como o próprio ex-jogador confessou em postagem na sua rede social, quando viveu aquele dia onde o Coritiba bateu o Bangu nas penalidades em pleno Maracanã, ele ouviu a partida na íntegra pelo rádio mediante as condições financeiras de sua família na época.