Reencontros! Contra o Internacional, Corinthians irá rever velhos conhecidos do clube

O Corinthians vai até o estádio Beira-Rio neste sábado enfrentar o Internacional, às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão. O duelo não apenas é uma tentativa para o Timão abrir vantagem na ponta do campeonato, como marcará o reencontro de figuras conhecidas com o clube paulista.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

MANO MENEZES

Mano Menezes foi contratado no dia 19 de abril pelo Internacional após os sucessivos fracassos na temporada com Alexander Medina, demitido depois do empate contra o Guaireña, pela Copa Sul-Americana.

Desde que assumiu o comando técnico do Colorado, estreando com vitória diante do Fluminense no Brasileirão, o clube gaúcho não sabe o que é perder. São duas vitórias e três empates.

A história de Mano com o Timão é antiga. Entre 2008 e 2010 e depois em 2014, Mano dirigiu o clube alvinegro, onde faturou a Série B, Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

Quem construiu uma boa relação no tempo em que o treinador passou pelo Parque São Jorge é Fábio Santos. O lateral falou sobre a sua relação com o profissional de 59 anos.

- Tenho um carinho especial pelo Mano, tivemos uma relação muito próxima aqui no Corinthians. É um cara que eu tenho uma relação muito boa, depois de todo o período que trabalhei no Galo, ele treinou o Cruzeiro por 3 ou 4 anos. Nos enfrentamos muitas vezes lá. É um cara que desejo o bem, tenho contato, falo com ele. Vai ser bacana reencontrá-lo. Tomara que o Corinthians possa levar vantagem nesse confronto - afirmou Fábio Santos.

Mano Menezes já encarou o Corinthians 14 vezes. O seu melhor momento foi em 2018, quando faturou o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro, em plena Neo Química Arena.

Apesar do auge com a Raposa, Mano Menezes também apresenta resultados negativos, como, por exemplo, em 2013, quando foi goleado por 4 a 0. Na ocasião, ele treinava o Flamengo.

No total foram 14 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Veja os duelos abaixo:

Corinthians 4 x 0 Flamengo - Brasileirão 2013Corinthians 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2016Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil 2016Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Copa do Brasil 2016Cruzeiro 3 x 2 Corinthians - Brasileirão 2016Corinthians 1 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2017Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2017Corinthians 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2018Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2018Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil 2018Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Brasileirão 2018Cruzeiro 0 x 0 Corinthians - Brasileirão 2019Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2019Corinthians 3 x 2 Bahia - Brasileirão 2020

Outro personagem neste duelo é o uruguaio Bruno Méndez. Emprestado pelo Timão em julho do ano passado, o jogador, que tem vínculo de empréstimo até 30 de junho, evoluiu tecnicamente jogando pela equipe do Beira Rio.

O Internacional deseja contratar em definitivo o zagueiro, contudo, no momento do empréstimo, o clube alvinegro colocou uma opção de compra de 6 milhões de dólares (R$ 30,8 milhões) por 50% dos direitos pelo defensor, mas está disposto a negociar essa quantia com o Inter.

O Corinthians está tranquilo quanto ao desfecho da situação, pois sabe que no caso das partes não chegarem a um acordo, terá a devolução do atleta.

Caso Mano Menezes queira contar com Bruno Méndez no duelo deste sábado, a diretoria colorada terá que desembolsar R$ 800 mil, pois os clubes combinaram esse acordo no empréstimo.

GABRIEL

O volante Gabriel foi anunciado como novo reforço do Internacional em fevereiro desta temporada. O atleta de 29 anos teve o seu contrato rescindido pelo Corinthians e assinou vínculo com o Colorado até o final de 2023. O Timão manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

Ao todo, Gabriel disputou 238 jogos pelo clube alvinegro, conquistando 105 vitórias, 69 empates e 64 derrotas. O meia conquistou os Paulistas de 2017, 2018 e 2019, bem como o Brasileirão de 2017.

O volante decidiu se transferir para o clube gaúcho pois estava perdendo espaço e prestígio no clube do Parque São Jorge. Desde que chegou ao Internacional, Gabriel soma 1282 minutos jogando pela equipe gaúcha.