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Reencontro perfeito: Fluminense tem noite de Libertadores com apoio, tensão e festa por classificação

Tricolor não atuava na frente do torcedor desde 2013 e viveu noite marcante em São Januário na vitória sobre o Millonarios por 2 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 06:00

Publicado em 02 de Março de 2022 às 06:00

Foram mais de três mil e duzentos dias longe. Quase nove anos em que o torcedor não ia ao estádio ver o Fluminense atuar pela Libertadores. No reencontro, vitória de 2 a 0 sobre o Millonarios, da Colômbia, e a classificação para a terceira fase da competição continental. Nas arquibancadas, festa, tensão e comemoração efusiva de quem entende o tamanho do resultado. Agora, o Flu aguarda o próximo adversário para tentar dar continuidade ao sonho do título inédito.São Januário se transformou na casa do Flu por um dia. Com a arquibancada praticamente toda ocupada (todos os ingressos foram vendidos), os tricolores regeram o time principalmente no segundo tempo. Houve certos momentos de tensão por conta da primeira etapa ruim, mas a sinergia fez o time voltar melhor e garantir uma classificação dentro de uma certa tranquilidade. Em campo, Abel Braga estava agitado, passava instruções e parecia vibrar na mesma sintonia dos tricolores. Após o gol de Willian que abriu o placar, deu um forte abraço em Luiz Henrique, que iniciou a jogada.
Nas redes sociais, é importante ressaltar, torcedores do Vasco reclamaram do empréstimo do estádio, especialmente pela cobertura do escudo vascaíno em um lugar do campo. Ainda sem o Maracanã para o duelo da próxima fase, prevista para 8 a 10 de março a ida e 15 a 17 de março a volta, o estádio cruz-maltino, no momento, é a primeira opção.
- Muito feliz por esse momento. Claro que a gente sabe que é o início de uma temporada, mas começamos com todo o vapor. Tanto no Carioca, quanto nessa pré-Libertadores... Primeiro foi essa fase, contra o Millonarios, e sabíamos da dificuldade dos dois jogos. A gente fez um bom placar lá, e hoje diante do nosso torcedor, temos que valorizar a essa atmosfera que eles criaram e a gente dentro de campo sente. Foi importantíssimo, e graças a Deus conseguimos fazer os gols e contribuir com o bom resultado. É o primeiro passo na Libertadores - exaltou Willian.
- O ambiente em São Januário foi incrível. Eu não esperava um ambiente tão bom, tipo alçapão. O gramado está espetacular, as condições de tudo, vestiário, tudo muito bom. Eu creio que nós hoje tivemos um acerto fundamental, que foi conseguida a vantagem fora de casa. (...) O primeiro tempo não foi tão legal, mas esse ambiente criado pelo torcedor deu uma sustentação legal para o segundo. Os gols foram de uma plasticidade boa para quem assistiu. Espero que essa vibração continue, a do segundo tempo principalmente - avaliou Abel após a partida.
Agora, o Flu aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR). Os paraguaios venceram na ida por 3 a 1. A terceira fase está prevista para 8 a 10 de março a ida, já certa para o Rio de Janeiro, e 15 a 17 de março a volta. Antes disso, porém, o Tricolor volta as atenções novamente para o Campeonato Carioca, onde enfrenta o Resende no próximo sábado, às 16h.
Crédito: FluminensevenceuapartidapelasegundafasedaLibertadoresemSãoJanuário(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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