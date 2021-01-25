Red Bull inova em investimentos no esporte e faz sucesso dentro e fora das quatro linhas

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Fundada em 1987, a Red Bull não tem demonstrado ganho técnico e competitivo apenas com as equipes que patrocina pelo mundo. Um dos pontos de sucesso e considerado como referência por especialistas está associado à estratégia de marketing idealizada pela empresa, com objetivo claro de levar a mensagem principal a um público mais jovem, focado principalmente em adolescentes.

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O que era apenas algo publicitário e teve início na Europa durante a década de 90, se transformou em investimento pesado para o esporte. Inicialmente, a empresa investiu forte em comerciais publicitários, distribuição de produtos em universidades, bares e casas noturnas, além de modelos em pontos estratégicos das cidades para promover a marca.

O sucesso fez com que a Red Bull migrasse para projetos próprios em esportes considerados radicais - que era onde os jovens estavam - casos de lutas marciais, motor e consequentemente o futebol, este abrangendo diferentes públicos, é verdade, mas com um alcance inimaginável.

O carro-chefe da empresa era a realização ou o aporte a eventos considerados tops a nível mundial, casos da Nascar e XGames, além de equipes de Fórmula 1, como a Red Bull Racing. O outro salto, que sacramentou o nome da empresa no esporte, se deu quando o investimento migrou para a compra de times próprios de futebol, o primeiro deles o RB Leipzig, da Alemanha, em 2013. Desde então, foram adquiridos mais quatro clubes, sendo dois no Brasil: o Red Bull Bragantino, que faz boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Red Bull Brasil, que está na Série A2 do Paulista. Os outros são o New York Red Bulls, que disputa a Major League nos Estados Unidos, e o FC Red Bull Salzburg, na Áustria.

"O caso da Red Bull é bastante particular: é uma empresa que colocou no centro de sua estratégia de negócios a produção de conteúdo em torno de sua marca e é neste contexto que as equipes de futebol são enxergadas: tratam-se de um conteúdo Red Bull, que existe para transmitir os valores Red Bull e gerar engajamento em torno deles - da mesma forma como uma corrida de avião ou o salto de um paraquedista da estratosfera", aponta André Monnerat, diretor de negócios da Feng, empresa especializada em programas de sócios-torcedores e captação de patrocínios.

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Marcelo Palaia, especialista em marketing esportivo e professor do segmento pela ESPM-SP, afirma que o conceito da Red Bull sempre foi muito definido e tem atingido resultados que devem servir de exemplo para outras empresas da área.