Red Bull Bragantino x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira, e os objetivos são claros: o time da casa quer se aproximar da pontuação mínima para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro; o visitante, por sua vez, ainda tem pontos mais pontos a somar para o mesmo objetivo. Confira a tabela da competição.FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO X VASCO​Data/Hora: 20/1/2021, às 21h30Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!