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futebol

Red Bull Bragantino x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Massa Bruta e Cruz-Maltino duelam em Bragança Paulista nesta quarta. Time da casa tem manutenção na Série A praticamente garantida, enquanto visitantes quem se afastar do Z4...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 21:47

LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 21:47
Crédito: No primeiro turno, em Sâo Januário, o duelo entre as equipes terminam em 1 a 1 (Divulgação/Twitter Bragantino
Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira, e os objetivos são claros: o time da casa quer se aproximar da pontuação mínima para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro; o visitante, por sua vez, ainda tem pontos mais pontos a somar para o mesmo objetivo. Confira a tabela da competição.FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO X VASCO​Data/Hora: 20/1/2021, às 21h30Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo.
Lesionados: Alerrandro, Luan Cândido, Uillian Correia, Weverson e Lucas Evangelista.Pendurados: Edimar, Fabrício Bruno e Lucas EvangelistaSuspenso: Ricardo Ryller
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey, Juninho e Gil; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.
Lesionados: Ricardo Graça (recuperação após apendicite)Pendurados: Ricardo Graça e Gabriel Pec.Suspensos: Henrique e Bruno Gomes.
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Red Bull Bragantino; 25% entendem que o empate é o resultado mais provável e outros 25% apostam em vitória do Vasco.

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