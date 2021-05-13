Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao duelo decisivo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2021, em jogo único, Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

>> Neto criticou atleta do Palmeiras por fala sobre Paulo Gustavo: veja 15 opiniões progressistas do Craque Neto

Classificado na última rodada da primeira fase da competição estadual, o Verdão terminou em segundo lugar do Grupo C com 21 pontos após vencer a Ponte Preta fora de casa, e contou com o tropeço do Novorizontino, até então na vice-liderança.

Já o Bragantino, por sua vez, liderou o grupo durante o torneio e garantiu vaga nas quartas com 23 pontos. Na última rodada, o Massa Bruta empatou com o Botafogo-SP.RED BULL BRAGANTINO VIRA CHAVE APÓS VITÓRIA NA SUL-AMERICANA E BUSCA VAGA NA SEMIFINAL DO PAULISTÃO

Depois de uma grande vitória sobre o Emelec-EQU pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Bragantino vira a chave para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time do técnico Maurício Barbieri encara o Palmeiras em casa por ter sido o primeiro do Grupo C. A equipe de Bragança Paulista tem a melhor defesa da competição até aqui, com apenas sete gols sofridos.

JÁ NAS OITAVAS DA LIBERTADORES, O PALMEIRAS AINDA PREGA ‘PÉS NO CHÃO’ NO PAULISTÃO

Na última terça-feira (11), o Verdão foi ao Equador encarar o Independiente Del Valle e venceu a partida por 1 a 0, garantindo a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Apesar de já classificado na competição continental, o discurso da comissão técnica é de ‘pés no chão’ em relação ao Paulistão, pretendendo poupar os titulares a fim de evitar desgastes e lesões.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Red Bull Bragantino x Palmeiras

Data: 14 de Maio de 2021, quinta-feiraHorário: 19h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Anderson José de Moraes CoelhoVAR: Marcio Henrique de Gois, Fabricio Porfirio de Moura e Philippe Lombard

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Fabricio Bruno, Léo Ortiz, Ligger e Anderlan; Ramires, Jadsom e Edmar; Artur, Ytalo e Claudinho. Técnico: Maurício Barbieri

Desfalques: Raul, Helinho, Vitinho, Cesar Haydar e Tubarão (machucados);Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém;

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Danilo Barbosa e Vanderlan; Giovani, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.