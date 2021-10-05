Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Finalistas de competições continentais, Red Bull Bragantino e Flamengo medem forças na noite desta quarta-feira, mais precisamente às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O duelo será uma briga direta nas redondezas do G4 e válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em junho, no confronto do primeiro turno do Brasileirão, o Bragantino aprontou para cima do Flamengo, ainda comandado por Rogério Ceni, e venceu por 3 a 2 no Maracanã, com gol de Chrigor nos acréscimos. Neste momento, o Rubro-Negro está em terceiro lugar e com 38 pontos, quatro a mais do que o time paulista, que tem dois jogos a mais, está em quinto e joga para explorar os muitos desfalques do rival - além de Bruno Henrique ser dúvida - e retornar às primeiras posições.
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FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO X FLAMENGO
Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data e hora: 6 de outubro de 2021, às 20h30 (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.
Desfalques: Jan Hurtado (convocado) e Lucas Evangelista (lesionado)Suspensos: -Pendurados: Gabriel Novaes, Cleiton, Cuello, Weverton, Léo Ortiz, Artur, Ytalo e Edimar.
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho e Kenedy (Thiago Maia); Michael (Bruno Henrique) e Pedro.
Desfalques: Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol (convocados), David Luiz, Diego Ribas, Gustavo Henrique e Bruno Henrique (lesionados).Suspensos: Isla e Arrascaeta.Pendurados: Vitinho e Diego Ribas.