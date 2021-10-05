Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Finalistas de competições continentais, Red Bull Bragantino e Flamengo medem forças na noite desta quarta-feira, mais precisamente às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O duelo será uma briga direta nas redondezas do G4 e válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em junho, no confronto do primeiro turno do Brasileirão, o Bragantino aprontou para cima do Flamengo, ainda comandado por Rogério Ceni, e venceu por 3 a 2 no Maracanã, com gol de Chrigor nos acréscimos. Neste momento, o Rubro-Negro está em terceiro lugar e com 38 pontos, quatro a mais do que o time paulista, que tem dois jogos a mais, está em quinto e joga para explorar os muitos desfalques do rival - além de Bruno Henrique ser dúvida - e retornar às primeiras posições.