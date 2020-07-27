Red Bull Bragantino x Corinthians será nesta quinta-feira, no Morumbi

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta segunda-feira as datas e horários dos confrontos de quartas de final do Paulistão-2020, e o Corinthians conheceu onde e quando receberá o Red Bull Bragantino para tentar uma vaga na semifinal da competição estadual. O confronto será decidido no Morumbi, na próxima quinta-feira, às 19h, com direito a reestreia de Jô pelo Alvinegro.O Conselho Técnico da entidade se reuniu por videoconferência nesta manhã para definir a agenda dos duelos após a definição dos classificados no último domingo, na 12ª rodada da fase de grupos do torneio. O grupo também já determinou as datas e horários das semifinais e da final do campeonato.

Semifinais – Domingo (2/8) - 16h e 19h 1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

FinaisQuarta-feira, 5/8 - 21h30Sábado, 8/8 – 16h30Conforme previsto no regulamento, a FPF confirmou que até esta terça-feira poderão ser substituído até quatro jogadores da lista inicial da competição, com isso Jô, que já foi registrado no BID da CBF nesta manhã, será incluído entre os inscritos corintianos e poderá estar à disposição do técnico Tiago Nunes para o confronto desta quinta-feira, às 19h, no Morumbi.

Ainda segundo estabelecido em regulamento, todos os jogos da fase de mata-mata terão árbitro de vídeo, que funcionará a partir de uma sala centralizada na sede da Federação Paulista de Futebol. Devido ao fato de ser um modelo inédito no Brasil, haverá também uma sala completa de VAR em cada um dos estádios para que haja um "backup" caso um problema ocorra na central.

As quartas de final serão realizadas em jogo único e se o empate acontecer no tempo normal, o classificado sairá de uma disputa por pênaltis. O mesmo acontecerá na semifinal, cujos enfrentamentos ainda dependem dos resultados das quartas de final, uma vez que a pontuação continua contando no mata-mata. Já a decisão terá duelos de ida e volta, sendo que o clube de melhor campanha terá o benefício do mando de campo na segunda partida.

Confira as datas e locais dos confrontos de quartas de final do Paulistão:

Quarta-feira (29/7)São Paulo x Mirassol - 19h - MorumbiPalmeiras x Santo André - 21h30 - Allianz Parque