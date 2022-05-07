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Red Bull Bragantino x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão vale a liderança da competição nacional...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 20:28
Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (8) pela liderança do Campeonato Brasileiro.
O Timão é o líder da competição, com nove pontos, enquanto o Massa Bruta caiu para a terceira posição, com a vitória do América-MG sobre o Atlético-MG, neste sábado (7), mas tem oito pontos e pode terminarar a quinta rodada na ponta da tabela.
Do lado corintiano, o Departamento Médico está cheio, principalmente após o atacante Jô sentir dores no joelho esquerdo na véspera do confronto. Fagner, João Pedro, Luan, Paulinho e Ruan Oliveira também são desfalques.
Do lado da equipe de Bragança, o técnico Maurício Barbieri é baixa, diagnosticado com Covid-19, e o ex-volante do Timão, Maldonado, é quem comandará a equipe na beirada do campo.
Além do treinador, o meia Hyoran e o atacante Helinho são baixas, com problemas na coxa. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoRED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANSCAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Data e hora: 07 de maio de 2022, às 18hÁrbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)Onde assistir: Premiere (para todo o Brasil); tempo real do LANCE!; e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Sorriso, Artur e Ytalo. Técnico: Maldonado.
Desfalques: Hyoran e Helinho (problemas na coxa); Maurício Barbieri (covid-19); Ramon (suspenso)Pendurados: Cleiton, Aderlan e Leo Realpe
CORINTHIANS
Cássio; Rafael Ramos; João Victor (Raul Gustavo), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Willian, Júnior Moraes e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.
Desfalques: Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (lesão muscular na coxa direita); Paulinho (ruptura de ligamento do joelho esuerdo); Luan (dores no quadril esquerdo); Ruan Oliveira (transição física); Jô (dores no joelho esquerdo)Pendurados: Roni
Crédito: NoPaulistão,oCorinthiansvenceuoMassaBrutapor1a0,emItaquera(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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