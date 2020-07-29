Red Bull Bragantino x Corinthians: escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quinta-feira, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam pelas quartas de final do Paulistão-2020, no Morumbi. O confronto está marcado para começar às 19h e será decidido em jogo único. Caso as equipes terminem o tempo normal empatadas, a decisão da vaga irá para as penalidades. O Timão terá a tão sonhada reestreia de Jô e o RB jogará com time completo.Após uma classificação heroica com duas vitórias consecutivas e contando com as derrotas do Guarani, o Corinthians encara a equipe de Bragança com os desfalques de Boselli e, provavelmente de Everaldo, mas terá dois reforços importantes para esta fase de mata-mata: Jô, que finalmente foi inscrito e será titular, e Cantillo, que se recuperou da Covid-19 e deve ser opção no banco.
Já o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha da primeira fase da competição, não deve ter muitas modificações em relação aos últimos jogos e o time titular tende a ser aquele que derrotou o São Paulo no Morumbi, mesmo palco do confronto desta quinta-feira. Entre os jogadores conhecidos estará Matheus Jesus, emprestado pelo Corinthians e que estará entre os 11 iniciais.Veja todas as informações da partida:
RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS
Local: Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 30/7/2020, às 19hÁrbitro: Raphael ClausAssistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo ZiolliOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!
RED BULL BRAGANTINO
Júlio César; Weverton, Fabrício Bruno, Ligger e Luan Cândido (Edimar); Ricardo Ryller, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.
Desfalques: Nenhum
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Camacho (Cantillo); Ramiro, Luan e Janderson (Everaldo); Jô. Técnico: Tiago Nunes.
Desfalques: Boselli (cirurgia na face)Dúvida: Everaldo (dores na coxa esquerda) e Léo Santos (dores no joelho)