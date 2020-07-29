Red Bull Bragantino x Corinthians: escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quinta-feira, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam pelas quartas de final do Paulistão-2020, no Morumbi. O confronto está marcado para começar às 19h e será decidido em jogo único. Caso as equipes terminem o tempo normal empatadas, a decisão da vaga irá para as penalidades. O Timão terá a tão sonhada reestreia de Jô e o RB jogará com time completo.Após uma classificação heroica com duas vitórias consecutivas e contando com as derrotas do Guarani, o Corinthians encara a equipe de Bragança com os desfalques de Boselli e, provavelmente de Everaldo, mas terá dois reforços importantes para esta fase de mata-mata: Jô, que finalmente foi inscrito e será titular, e Cantillo, que se recuperou da Covid-19 e deve ser opção no banco.