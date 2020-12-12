Red Bull Bragantino vence o Fortaleza e sobe para o 10º lugar

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Nabi Abi Chedid, Red Buul venceu o Fortaleza pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Massa Bruta foi para a 10ª colocação, com 31 pontos. O Leão caiu para o 11º lugar e permanece com 30 pontos.Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino recebe o Athletico-PR, no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Fortaleza faz o Clássico-Rei contra o Ceará, no Castelão. Ambas as partidas serão realizadas no dia 20 de dezembro.
A partida
O jogo começou com o Fortaleza quase abrindo o placar. O atacante Bergson invadiu a área e soltou o pé, a bola explodiu no travessão e assustou o goleiro Cleiton, do Red Buul Bragantino.
A partida era movimentada com Red Bull Bragantino e Fortaleza apostando nas jogadas em velocidade. Mas foi através de uma jogada de bola área que o placar foi aberto.
Após cobrança de escanteio, Luan Cândido conseguiu cabecear, a bola desviou em Carlinhos e entrou. Gol Contra do Fortaleza! Red Bull Bragantino 1 a 0, aos 13 minutos do primeiro tempo.
O Massa Bruta tomou conta do jogo após o gol. O Leão tinha dificuldade em criar e ainda sofria com a defesa do Red Bull Bragantino, que conseguia neutralizar todas as investidas do ataque do Fortaleza.
Quando tudo indicava que o Massa Bruta iria para o intervalo com a vitória parcial, o árbitro marcou um pênalti, auxiliado pelo VAR, a favor do Fortaleza. O volante Juninho bateu e empatou o jogo: 1 a 1, aos 45 minutos.
Nos acréscimos, o Fortaleza, que só havia criado uma boa oportunidade no início da etapa inicial, teve duas boas chances para virar o jogo, mas Osvaldo e Bergson não conseguiram marcar.
O Red Bull Bragantino voltou melhor do intervalo e tentava de tudo para voltar a ficar a frente no placar. Das melhores chances criadas, a mais perigosa surgiu aos 28, quando Lucas Evangelista finalizou após cruzamento, mas Felipe Alves conseguiu defender.
O Fortaleza tinha dificuldade para criar boas jogadas. Só restava ao Leão se defender e segurar o empate, mas a estratégia só deu certo até os 42 minutos. Foi quando Artur fez bela jogada e passou para Thonny Anderson marcar e dar números finais a partida: 2 a 1 para o Massa Bruta.
RED BULL BRAGANTINO 2 x 1 FORTALEZALocal: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Data-Hora: 12/12/2020 – 17h00Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)VAR: Thiago Lourenço de Mattos (SP)Público/renda: pagantes: total: / R$ Cartões amarelos: Ligger, Luan Cândido e Lucas Evangelista (BRA); Felipe e Bergson (FOR).Cartões vermelhos: –Gols: Carlinhos (contra 13’/1ºT), Juninho (45’/1ºT) e Thonny Anderson (42’/2ºT) RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Thonny Anderson, aos 36’/2ºT)e Claudinho (Ricardo Ryller, aos 36’/2ºT); Artur, Ytalo (Alerrandro, aos 13’/2ºT) e Cuello (Morato, aos 25’/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri.FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe (Ronald, aos 39’/2ºT) e Mariano Vázquez (Gabriel Dias, aos 27’/2ºT); David (João Paulo, aos 39’/2ºT) e Bergson (Wellington Paulista, aos 18’/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.