Red Bull Bragantino vence a segunda como mandante no Brasileirão

O sábado terminou de maneira aliviada para o Red Bull Bragantino. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta venceu o Grêmio por 1 a 0 e voltou ao G-4 do Brasileirão.
Além do bom resultado dentro das quatro linhas, Mauricio Barbieri e seus comandados quebraram uma sequência incômoda de não vencer em casa.
No Brasileirão, antes de bater o Grêmio, o Massa Bruta havia derrotado apenas o Palmeiras. No total, foram sete jogos, com duas vitórias e cinco empates.
Classificação
Com o triunfo em cima do Tricolor, o Massa Bruta chega aos 27 pontos, na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro.