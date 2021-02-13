Red Bull Bragantino sonha com uma vaga na Libertadores

Com apenas três jogos pela frente no Brasileirão, o Red Bull Bragantino está vivo na briga por uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América.
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Após 35 rodadas, os comandados de Mauricio Barbieri estão com 48 pontos, oito a menos que o Grêmio, primeiro time do G6. Porém, apesar do cenário complicado, o Massa Bruta pode se beneficiar do título do Tricolor na Copa do Brasil e ver o torneio continental abrir mais uma vaga no Brasileirão.
Caso o Grêmio fature a decisão contra o Palmeiras, a distância para a Liberta não fica longe, já que o Corinthians, 8º colocado, uma posição acima do Braga, está com 49 pontos.
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Mesmo sem falar abertamente do assunto, a ordem no Bragantino é manter o pé no acelerado e tentar mais um degrau na classificação.
Calendário
Antes do término do campeonato, o Massa Bruta mede forças com o Sport, Goiás como visitante e Grêmio, em casa.