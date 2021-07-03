Red Bull Bragantino pode encarar o São Paulo fora da liderança; veja o cenário

Crédito: (Divulgação/Bragantino

Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo neste domingo e o adversário é o São Paulo, no Morumbi.

Com 17 pontos, o Massa Bruta vê de perto Athletico e Palmeiras na sua cola com 16 pontos e ambos podem tirar o Braga da ponta do campeonato.

Para entender a pressão, o time de Mauricio Barbieri pode entrar em campo contra o São Paulo na terceira posição se os rivais vencerem seus compromissos.

Confira o jogo dos líderes: