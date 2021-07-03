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futebol

Red Bull Bragantino pode encarar o São Paulo fora da liderança; veja o cenário

Athletico e Palmeiras, rivais diretos pela ponta do campeonato, jogam antes do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 16:30

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 16:30

Crédito: (Divulgação/Bragantino
Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo neste domingo e o adversário é o São Paulo, no Morumbi.
Com 17 pontos, o Massa Bruta vê de perto Athletico e Palmeiras na sua cola com 16 pontos e ambos podem tirar o Braga da ponta do campeonato.
Para entender a pressão, o time de Mauricio Barbieri pode entrar em campo contra o São Paulo na terceira posição se os rivais vencerem seus compromissos.
Confira o jogo dos líderes:
Athletico x Fortaleza – 03/07 - 19hSport x Palmeiras – 04/07 - 16hSão Paulo x Bragantino – 04/07 - 18h15

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