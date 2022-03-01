Red Bull Bragantino perdeu o tabu diante do Corinthians

No último domingo, o Bragantino foi até a Neo Química Arena e acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0.

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O placar, que pouco mexeu na situação do Braga no Paulistão, já que o time continua na liderança da sua chave, acabou com um tabu diante do Timão.

Nos últimos quatro jogos, o Massa Bruta havia criado uma invencibilidade diante do Alvinegro com duas vitórias e dois empates.

Porém, nem mesmo esse desempenho ajudou Mauricio Barbieri e Cia a segurar o ímpeto do Corinthians.

Fica a expectativa pelo reencontro entre eles no mata-mata do Paulistão para quem sabe, o Massa Bruta se vingar do jogo disputado no último fim de semana.