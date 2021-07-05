Red Bull Bragantino já venceu sete partidas de virada na temporada 2021

Na noite do último domingo, o Red Bull Bragantino segurou a liderança do Campeonato Brasileiro em clara demonstração de força e qualidade técnica ao bater o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi.
O resultado foi construído na etapa final, quando o Massa Bruta perdia por 1 a 0. Com gols de Alejandro e Artur, a vitória veio e o time de Barbieri segurou a ponta do campeonato.
Time da Virada
Ao longo da temporada 2021, o Red Bull Bragantino tem se notabilizado por conseguir virar os placares adversos e sair com a vitória. Até o momento, foram sete viradas que resultaram em placares importantes.
Somente no Campeonato Brasileiro, Mauricio Barbieri e seus comandados viraram três partidas (Corinthians, Flamengo e São Paulo).
Confira abaixo as viradas do Bragantino:
Mirassol 2 x 3 BragantinoSão Bento 1 x 2 BragantinoTolima 1 x 2 BragantinoBragantino 2 x 1 FluminenseCorinthians 1 x 2 BragantinoFlamengo 2 x 3 BragantinoSão Paulo 1 x 2 Bragantino