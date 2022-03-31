Red Bull Bragantino encaminha a contratação do zagueiro Renan

O Red Bull Bragantino está próximo de confirmar a chegada do zagueiro Renan, atualmente no elenco do Palmeiras.

De acordo com o portal UOL, o defensor vai ao elenco de Mauricio Barbieri por empréstimo e fica até dezembro deste ano.

Por entender que o atleta tem potencial no futuro, o contrato não terá cláusula de compra ao Massa Bruta.

Com apenas 19 anos, Renan surgiu bem no elenco do Palmeiras e fez parte da campanha que culminou com o título da Libertadores da América de 2021.

Nesta temporada, o jovem perdeu espaço com Abel Ferreira e a ida ao Massa Bruta serve para lhe entregar mais tempo dentro de campo.