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Red Bull Bragantino encaminha a contratação do zagueiro Renan

Sem espaço no Palmeiras, o defensor vai defender as cores do Massa Bruta até dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 16:48

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:48

O Red Bull Bragantino está próximo de confirmar a chegada do zagueiro Renan, atualmente no elenco do Palmeiras.
De acordo com o portal UOL, o defensor vai ao elenco de Mauricio Barbieri por empréstimo e fica até dezembro deste ano.
Por entender que o atleta tem potencial no futuro, o contrato não terá cláusula de compra ao Massa Bruta.
Com apenas 19 anos, Renan surgiu bem no elenco do Palmeiras e fez parte da campanha que culminou com o título da Libertadores da América de 2021.
Nesta temporada, o jovem perdeu espaço com Abel Ferreira e a ida ao Massa Bruta serve para lhe entregar mais tempo dentro de campo.
Crédito: (Foto:CesarGreco/SEPalmeiras

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